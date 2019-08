Baidu verdringt Google van de tweede plaats op markt voor slimme speakers

De Chinese fabrikant Baidu mag zich voortaan de tweede grootste fabrikant van slimme speakers noemen. Volgens marktvorser Canalys stak Baidu in het tweede kwartaal van 2019 Google voorbij, met een marktaandeel van 17,3 procent. Amazon blijft marktleider met ruim 25 procent.

Baidu leverde in het tweede kwartaal van dit jaar 4,5 miljoen smart speakers, goed voor 17,3 procent van de totale markt. Het bedrijf boekte daarmee een groei van 3700 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het marktaandeel van Google bedraagt 16,9 procent, wat neerkomt op 4,3 miljoen speakers. Een jaar geleden was Google nog goed voor 5,4 miljoen smart speakers, destijds bijna een derde van de markt.

Amazon verkocht volgens Canalys in het tweede kwartaal fors meer toestellen. Van de Echo-luidsprekers gingen er 6,6 miljoen over de toonbank versus 4,1 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. Het marktaandeel van de e-commercegigant steeg hierdoor van 24,5 naar 25,4 procent.

De slimme luidsprekers van Baidu leunen voor hun kunstmatige intelligentie op het DuerOS-platform. Het bedrijf mikte aanvankelijk op het duurdere marktsegment, met de Raven H-luidsprekers, maar de verkoop daarvan viel tegen. Nieuwe, goedkopere modellen, zoals de Xiaodu-speaker van omgerekend amper 11 euro, verkopen wel goed.

The Verge merkt op dat Google en Baidu geen directe concurrenten zijn. Baidu verkoopt zijn producten uitsluitend in China, Googles smart speakers zijn vrijwel wereldwijd beschikbaar, behálve in China. Baidu-topman Robin Li liet zich vorig jaar overigens ontvallen 'totaal niet bang' te zijn, mocht Google op een bepaald moment op de Chinese markt terugkeren.