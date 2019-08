Bigben brengt WRC 8 en Bee Simulator exclusief uit via Epic Games Store

Uitgever Bigben gaat de pc-versies van drie 'najaarsgames' exclusief uitbrengen via de Epic Games Store. Het gaat om rallyspel WRC 8, bijensimulator Bee Simulator en rpg Paranoia: Happiness is Mandatory.

Hoe lang de games exclusief in de gameswinkel van Epic staan en wat het bedrijf daartegenover zet, is niet bekendgemaakt. Rallygame WRC 8 verschijnt op 5 september, Paranoia: Happiness is Mandatory komt uit op 3 oktober en Bee Simulator is vanaf 14 november dit jaar verkrijgbaar.

Vorige edities van WRC, de officiële game rondom het wereldkampioenschap rally, verschenen op Steam. Of WRC 8 na een bepaalde periode ook naar het platform van Valve komt, is niet bekend. Veel games die exclusief in de Epic Games Store verschijnen, komen na verloop van tijd wel via andere kanalen beschikbaar.

Op het moment van schrijven staat er nog een Steam-pagina van WRC 8 online. Ook van de rpg Paranoia: Happiness is Mandatory staat een pagina op Steam en datzelfde geldt voor Bee Simulator. Vermoedelijk worden de Steam-pagina's binnenkort weggehaald. Exacte verschijningsdata waren op Steam nog niet gecommuniceerd.