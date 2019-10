Bigben introduceert PlayStation 1-wekker en verlichte PS-kubusluidspreker

Game-uitgever en accessoirefabrikant Bigben Interactive komt PlayStation-fans tegemoet met een wekker die als twee druppels water op Sony’s PS1 lijkt. Daarnaast brengt het bedrijf een lichtgevende bluetoothluidspreker uit die eveneens op PlayStation-hardware is geïnspireerd.

De PS1AC is een wekker met het uiterlijk van de grijze PlayStation 1 uit 1994. Het apparaat maakt de gebruiker wakker met drie ingebouwde zoemergeluiden, terwijl de dual-alarmfunctie het mogelijk maakt om twee verschillende wektijden in te stellen, bijvoorbeeld voor in het weekend en door de week.

De wekkerverlichting kan tot dertig procent worden gedimd of helemaal worden uitgeschakeld. Het toestel beschikt daarnaast over een omhoog gerichte lichtstraal, waarmee de gebruiker het PlayStation-logo of de vier PS-symbolen op het plafond kan projecteren. Kiezen tussen beide effecten gebeurt door een van de bijgeleverde 'cartridges' in de wekker te schuiven. Volgens Bigben Interactive betreft het een officieel gelicenseerd PlayStation-product.

Hetzelfde geldt voor de eveneens nieuwe PS200. Dat is een bluetoothspeaker in de vorm van een kubus die, via de bijgeleverde afstandsbediening, in verschillende kleuren kan oplichten. Elke zijkant en bovenkant van de kubus is opgesmukt met respectievelijk de vier PlayStation-symbolen en het logo van het platform. Door middel van de usb- en 3,5mm-aansluiting kan de gebruiker ook via een usb-stick of externe geluidsbron muziek afspelen.

De nieuwe gadgets staan nog niet op de website van Bigben, maar zijn intussen wel al verkrijgbaar via webshops in de Benelux. De PS1AC-wekker heeft een adviesprijs van 40 euro, de PS200-luidspreker wisselt voor 69,90 euro van eigenaar.