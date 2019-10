Tweaker toont een prototype van de PinePhone

Een Tweaker is in het bezit van een PinePhone-prototype. De gebruiker, die op Tweakers mrmartijn heet, kreeg de developmentkit omdat hij meewerkt aan postmarketOS, een Linux-distro voor smartphones. Begin 2020 moet het toestel beschikbaar zijn voor de gemiddelde burger.

Martijn Braam heeft meerdere prototypes van de PinePhone in handen gehad. Het recentste prototype ontving hij op 2 oktober. Het gebruikte moederbord heeft hij al sinds september. Het prototype van de PinePhone wordt geleverd als een soort doe-het-zelfpakket. Martijn moest zelf het toestel in elkaar zetten, solderen en lijmen. De uiteindelijke versie van de PinePhone zal overigens volledig gemonteerd geleverd worden.

Martijn kreeg de PinePhone-developmentkit omdat hij meewerkt aan postmarketOS, een Linux-distributie voor telefoons met een focus op privacy en beveiliging. Dit besturingssysteem wordt onder andere geleverd met het Plasma Mobile-interface van KDE. Medewerkers van het postmarketOS-team waren op de KDE Akademy in Wenen, waar ze de ceo van Pine64 tegenkwamen. Na een gesprek kwam het team op een lijst van partijen die de devkit opgestuurd krijgen.





De PinePhone heeft een Allwinner A64-soc met vier cores. Het toestel beschikt over 2GB ram en 16GB aan emmc-opslagcapaciteit. Het scherm van 5,95" met resolutie van 1440x720 pixels heeft een beeldverhouding 18:9. De telefoon is vooral interessant omdat hij op de mainline kernel van Linux draait. Hierdoor kunnen allerlei Linux-distro's voor de telefoon gemaakt worden. Daarnaast zijn onderdelen van de telefoon, met uitzondering van de touch digitizer op de voorkant, makkelijk vervangbaar en repareerbaar, vertelt Martijn. "Het lukt vrij makkelijk om alles uit elkaar en weer in elkaar te zetten. Ik heb met een paar tools van een iFixit-setje het toestel al drie keer geopend tijdens het maken van het filmpje."

Martijn geeft zelf aan dat hij het toestel, naast postmarketOS, al met Ubuntu Touch en luneOS heeft getest. De laatste versies van deze besturingssystemen lijken volgens hem al heel mooi te werken. "Bij elke release zijn er weer minder glitches door de ontwikkelingen aan de lima-drivers."

Het PinePhone Prototype. Foto's door Martijn Braam

Daarnaast laat hij weten dat hij in de toekomst alle besturingssystemen die voor de telefoon uitkomen, gaat testen. De telefoon kan besturingssystemen vanaf een sd-kaart opstarten, dus veel moeite zal dit niet kosten. Zoals hij op het forum schrijft, zijn er al een hoop ontwikkelaars bezig met besturingssystemen voor de telefoon. Ook meldt hij dat hij in de chatroom van Pine64 heeft gehoord dat 'de mensen achter Replicant Android een rom voor de PinePhone willen maken'. Ook lijkt het erop dat het team achter Manjaro ook iets voor het toestel wilt doen.

De bouwkwaliteit is volgens Martijn 'verrassend goed'. Hierbij stelt hij wel dat hij het toestel dus zelf in elkaar heeft moeten zetten. "Dit maakt alles wat minder netjes dan als dat het in de fabriek in elkaar gezet zou worden." De telefoon is daarnaast vrij licht. Volgens Martijn weegt de PinePhone zo'n 180 gram met accu. Aan de buitenkant lijkt het toestel een beetje op een budgetsmartphone, vervolgt hij. De binnendelen zijn wel 'erg degelijk'. "De binnendelen van dit toestel zijn gemaakt van plastic met aluminium erdoor gemengd voor stevigheid en betere koeling van de cpu. Dit is iets wat je vaker bij de duurdere toestellen ziet."

Er is nog geen exacte releasedatum voor de PinePhone, maar Pine64 zegt 'op warpsnelheden' aan het toestel te werken. Verwacht wordt dat de PinePhone begin 2020 beschikbaar is voor iedereen die zo'n telefoon wil.