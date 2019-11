Early adopter-versie Linux-smartphone PinePhone komt rond jaarwisseling uit

Pine64 gaat vanaf halverwege november de PinePhone Brave Heart Edition verkopen. Het gaat om een vroege versie van de Linux-smartphone, bedoeld voor early adopters. De telefoon zal in december of januari geleverd zal worden. In maart begint de massaproductie.

Volgens Pine64 is de Brave Heart Edition vrijwel gelijk aan de definitieve PinePhone, maar worden er nog kleine optimalisaties gedaan, zoals het tweaken van de 2g-antennes. De behuizing, pcb, lcd, koeling en andere componenten liggen al vast. Pine64 zegt wel dat er mogelijk meer aanpassingen komen als er voortijdig problemen ontdekt worden met de hardware. Daarom is de speciale uitvoering alleen bedoeld voor early adopters.

Vanaf 15 november is de PinePhone Brave Heart Edition te bestellen. De prijs is nog niet bekendgemaakt. Pine64 zegt dat de exemplaren in december of januari geleverd zullen worden. Er zijn ook al prototypes van de smartphone uitgebracht voor ontwikkelaars, die worden momenteel verzonden en alle exemplaren moeten voor 15 november de deur uit zijn volgens het bedrijf. De prototypes arriveren dan binnen twee weken bij de ontwikkelaars.

Het is de bedoeling dat begin maart 2020 de massaproductie van de PinePhone van start gaat. De definitieve versie van de smartphone moet kort daarna voor iedereen te bestellen zijn. Pine64 werkt al lange tijd aan de smartphone en had te maken met vertragingen en problemen met de digitizer. Die problemen zijn opgelost.

De PinePhone is voorzien van een Allwinner A64-soc met vier cores en is uitgerust met 2GB ram en 16GB emmc-flashopslag. Het 5,95"-lcd heeft een resolutie van 1440x720 pixels. Het toestel draait op de mainline kernel van Linux en is het relatief eenvoudig om Linux-distributies voor het toestel te maken. Bovendien zijn veel onderdelen van het toestel makkelijk te vervangen of te repareren. Begin vorige maand demonstreerde tweaker Martijn Braam een prototype van de PinePhone.