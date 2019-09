Pine64 brengt PineTime-smartwatch volgend jaar uit

Pine64 brengt de PineTime-smartwatch in de eerste helft van volgend jaar uit. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Ook zijn er meer details over het horloge, dat voor 25 dollar op de markt moet komen en meerdere besturingssystemen kan draaien.

De devkit verschijnt al volgende maand, blijkt uit de details op de Wiki-pagina over de PineTime die Pine64 online heeft gezet. Afhankelijk van het gebruik van die devkit, verschijnt de definitieve versie in het eerste of tweede kwartaal van volgend jaar.

Pine64 heeft het op gebied van besturingssystemen over Zephyr, FreeRTOS, Mbed, Mynetw of Nuttx. De PineTime draait op een Nordic nRF52832, een chip met een Cortex M4-processorkern op 64MHz met vermoedelijk 64KB sram en een flashopslag van 512KB. De accu heeft een capaciteit van 180mAh, terwijl het horloge een 1,3"-ips-lcd met een resolutie van 240x240 pixels heeft. Dit betreft een capacitief touchscreen.

Het klokje is 37,5x40x11mm groot en weegt 38 gram. Pine64 zal 23 dollar vragen voor het horloge en 2 dollar voor het bandje, dat verwisselbaar zal zijn. Pine64 kondigde het horloge onlangs al aan, maar gaf toen weinig details. Het gaat om een bestaand ontwerp van een smartwatch, die Pine64 voorziet van nieuwe componenten en een eigen besturingssysteem.