Pine64 start voorverkoop van PinePhone Community Edition met Ubuntu-port UBports

Pine64 heeft een ontwikkelaarsversie van de PinePhone aangekondigd. De smartphone draait op een port van Ubuntu Touch, en is vooral bedoeld voor knutselaars en hackers die met UBports willen experimenteren.

Officieel heet de telefoon de PinePhone UBports Community Edition. Het toestel draait op UBports, een door de community aangepaste versie van Ubuntu Touch. Dat besturingssysteem is beschikbaar voor een handjevol Android-toestellen, en werkt op de originele PinePhone. De community van ontwikkelaars achter Ubuntu Touch hadden tot nu toe echter nog geen eigen model telefoons om het besturingssysteem goed op te testen. De Community Edition van de PinePhone is bedoeld voor die ontwikkelaars, zodat zij kunnen experimenteren met hoe het besturingssysteem samenwerkt met telefoonfuncties zoals wifi en bluetooth, en hardware zoals de microfoon. De makers van de Community Edition-telefoon zeggen dat de meeste functies wel werken, maar dat het toestel niet geschikt is als daily driver. "De UBports Community Edition is gericht op communityleden die hun OS op een primaire Linux-machine willen draaien en feedback willen geven aan andere ontwikkelaars", schrijven de makers.

Qua specificaties zit de telefoon in het lagere segment. Zo heeft het een Allwinner A64-cpu van 1,2GHz en 2GB aan ram, een camera met 5 megapixels, en een hd-scherm van 5,95 inch met een resolutie van 1440 x 720 pixels. Wel heeft het toestel een accu die kan worden verwijderd, en een 3,5mm-poort. De makers schrijven dat de telefoon eind mei beschikbaar moet komen, maar dat dat door het coronavirus mogelijk langer gaat duren. De telefoon kost dan 150 dollar.