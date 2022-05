Pine64 begint officiële verkoop opensource PineTime-smartwatch

Pine64 is begonnen met de officiële verkoop van zijn eerste smartwatch. Het bedrijf maakte eerder al een ontwikkelaarsversie van dit PineTime-horloge beschikbaar, maar brengt nu een variant voor consumenten uit.

Pine64 maakt de releaseversie van de PineTime beschikbaar via zijn eigen webshop, waar het bedrijf momenteel een community price van 27 dollar rekent. De smartwatch heeft een aanrakingsgevoelig 1,3"-lcd met een resolutie van 240x240 pixels. Het geheel weegt 38 gram. Het slimme horloge draait standaard op opensource software, in de vorm van InfiniTime 1.2. Gebruikers kunnen ook een alternatief OS flashen.

Qua specificaties is de releasevariant vrijwel identiek aan de devkit. Zo beschikt de smartwatch over een nRF52832-soc van Nordic Semiconductor, met een Arm Cortex-M4F-core op 64MHz. De smartwatch heeft 64KB geheugen en 512KB aan interne flashopslag, wat kan worden uitgebreid met 4MB aan extra opslag. De PineTime beschikt daarnaast over een lithiumpolymeeraccu met een capaciteit van 170 tot 180mAh. Het opensource horloge ondersteunt Bluetooth 5 en beschikt over een accelerometer, een trilmotor en een hartslagsensor.

De behuizing van de releaseversie is wel veranderd. Zo kan de case niet langer geopend worden door de gebruiker, wat bij de ontwikkelaarsvariant wel kon. Dat heeft als gevolg dat gebruikers niet langer toegang hebben tot de low-level debug-interface. Hierdoor hoeven gebruikers de smartwatch ook niet meer zelf in elkaar te zetten. Bij de devkit was dat wel het geval. Pine64 verkoopt de devkit nog steeds, in de vorm van een twin pack samen met een releasevariant van het horloge.