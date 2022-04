Pine64 start verkoop ontwikkelaarsversie van PineNote-e-reader met E Ink-scherm

Pine64 is begonnen met de verkoop van zijn PineNote-e-reader met E Ink-scherm. Het leverde in december al een beperkt aantal PineNotes aan ontwikkelaars, maar de e-reader is nu zonder uitnodiging te koop voor 399 dollar. Hij is nog experimenteel, zonder meegeleverd OS.

Pine64 schrijft in zijn januari-update dat er in de afgelopen weken voortgang is geboekt met het PineNote-platform. Zo is eerder dit jaar ondersteuning voor het gebruikte E Ink-scherm toegevoegd aan de mainline Linux-kernel. De PineNote Developer Edition gaat daarom voor iedereen in de verkoop met een adviesprijs van 399 dollar, zonder dat daarvoor een 'coupon' nodig is.

Het bedrijf waarschuwt daarbij nog wel dat de PineNote-software nog in de kinderschoenen staat en dat het apparaat daarom alleen nog bedoeld is voor zeer ervaren ontwikkelaars. Daarmee is de e-reader nog niet geschikt voor veel gebruikers. Momenteel wordt er nog geen standaard besturingssysteem voorgeïnstalleerd op de e-reader; de PineNote wordt enkel geleverd met een bootloader. Pine64 schrijft dat gebruikers daarom zelf een Linux-distributie moeten installeren en deze mogelijk zelfs helemaal vanaf nul moeten ontwikkelen.

Tegelijkertijd schrijft het bedrijf dat ontwikkelaars sinds december toegang hebben tot de e-reader en dat sommige ontwikkelaars er momenteel al eigen versies van Alpine Linux en Debian op draaien. Er komt volgens de fabrikant op termijn ook een NixOS-port voor de PineNote aan en meer distributies zouden later volgen, hoewel daarvoor geen tijdsbestek wordt genoemd.

Pine64 kondigde de PineNote afgelopen zomer aan. Het betreft een e-reader met een 10,1"-scherm van E Ink. Dat scherm heeft daarbij een beeldverhouding van 4:3 en een resolutie van 1404x1872 pixels. De processor is een Rockchip RK3566 met vier Cortex A55-cores en een Mali G52-gpu van Arm, naast 4GB Lpddr4-geheugen en 128GB eMMC-opslag. Het bedrijf levert een stylus, een oplaadkabel en een hoes mee.