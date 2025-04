Pine64 kondigt PineTab 2 met RK3566-soc en verwijderbare achterkant aan

Pine64 werkt aan een nieuwe tablet. De PineTab 2 maakt gebruik van een RK3566-chip met geïntegreerde Mali-G52 MP2-gpu en krijgt een nieuw ontwerp met metalen randen en een verwijderbare achterkant.

Het bedrijf noemt de PineTab 2 in de december-update. Het apparaat is ontworpen rondom de RK3566-soc van Rockchip. Dat is dezelfde soc als waar Pine64 zijn eerdere Quartz64-singleboardcomputer op baseerde. Het bedrijf zegt veel positieve ervaringen te hebben met de 'droom-soc'. De RK3566 is een quadcore-processor met vier Cortex A55-cores en een geïntegreerde Mali-G52 MP2-gpu.

Het apparaat wordt volgens Pine64 ook fysiek verbeterd. Het chassis krijgt een metalen rand en de achterkant wordt makkelijk te verwijderen zodat gebruikers aan de tablet kunnen sleutelen. Aan de binnenkant zijn onder andere de eMMC-opslagmodule, camera, accu en toetsenbordaansluiting te vervangen. Het apparaat krijgt een 10,1"-ips-display dat volgens de makers ook vervangbaar moet worden. Wel waarschuwen ze daarbij dat dat niet zo makkelijk wordt als veel andere onderdelen.

De tablet krijgt twee USB-C-poorten, waarvan er een is bedoeld om te laden. Ook zit er een micro-HDMI-poort op het apparaat, en een micro-sd-slot en een hoofdtelefoonaansluiting. Het bedrijf wil twee varianten uitbrengen. Een daarvan heeft 4GB geheugen en 64GB opslag, de andere 8GB geheugen en 128GB opslag. Pine64 wil het apparaat 'na het Chinese nieuwjaar' uitbrengen, dat begin februari is afgelopen. De prijs is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de tablet in Nederland te koop komt.