Pine64 gaat PineTab-tablet van 99 dollar vanaf eind juli leveren

Pine64 gaat zijn eerste tablet PineTab na enige vertragingen vanaf eind juli leveren. De tablet is te bestellen en kost 99 dollar. Het was vorige maand al duidelijk dat de pre-orders voor de tablet snel zouden gaan starten.

De tablet met 10,1"-scherm en Ubuntu Touch kost 99 dollar, terwijl de optionele magnetische hoes met backlit toetsen 20 dollar moet kosten, blijkt op de productpagina. De PineTab had vorig jaar moeten uitkomen, maar de release liep vertraging op. Aanvankelijk kwam de vertraging door een focus op de Pine64-smartphone en -laptop, maar daarna maakte het coronavirus dat de planning op de schop moest.

De tablet heeft een 10,1"-display met 720p-resolutie en een ips-paneel. Onder de motorkap zit een Allwinner A64-quadcore-cpu met een Mali-400 MP2-gpu, 2GB ram, en 64GB emmc-opslag. Dat opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart waarvan ook te booten is. Verder werkt Pine64 nog aan een m2-ssd-adapter, die in de tablet gemonteerd kan worden. Voor diezelfde sleuf wordt ook gewerkt aan een lte-gps-bord, een lora-bord en een rtl-sdr-bord. Meerdere van deze add-ons kunnen tegelijk in de tablet zitten, maar slechts eentje kan tegelijk gebruikt worden.

De tablet zal geleverd worden met Ubuntu Touch, een voor touchscreens geoptimaliseerde versie van Ubuntu, die ook kan switchen naar muis-en-toetsenbord-input. Echter stellen de makers dat de PineTab 'vele mainline 64bits arm-Linux-desktop-distro's ondersteunt'. De leveringen van de tablet vinden vanaf eind juli plaats, schrijft OMGUbuntu.