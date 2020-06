Senua's Saga: Hellblade II wordt gemaakt in Unreal Engine 5

Microsoft-studio Ninja Theory maakt Senua's Saga: Hellblade II in Unreal Engine 5. De eerder getoonde beelden zijn ook opgenomen in die engine, maakt Microsoft bekend. De game werd vorig jaar al aangekondigd, nog voordat Unreal Engine 5 was gepresenteerd.

Microsoft heeft een lange blogpost online gezet met details over de Xbox Series X. Daarin staat geen nieuwe informatie over de console, het gaat om een samenvatting van alle details en specificaties die eerder al zijn prijsgegeven. Wel zegt Microsoft nu dat Senua's Saga: Hellblade II in Unreal Engine 5 wordt gemaakt.

Eind vorig jaar werd de game al aangekondigd en werd er ook een trailer getoond. De video bevat geen gameplaybeelden, maar Microsoft zegt dat de filmische trailer is opgenomen in de nieuwe Unreal-engine. Epic kondigde Unreal Engine 5 in mei aan en toonde toen een demonstratievideo, maar nog geen games. De engine komt pas volgend jaar uit, eerst in een previewfase en later in 2021 volgt de definitieve versie. Daaruit is op te maken dat Hellblade II ook pas op zijn vroegst volgend jaar verschijnt.

Senua's Saga: Hellblade II wordt ontwikkeld voor Xbox-consoles en komt ook naar pc's. Ontwikkelaar Ninja Theory is ingelijfd door Microsoft en de game verschijnt dus niet voor andere consoles. De game is gebaseerd op noordse mythologie en de Keltische cultuur. Het eerste deel gaat over een strijder die last heeft van psychoses en het opneemt tegen kwade krachten. De nieuwe game lijkt afgaande op de trailer daar op voort te boorduren.