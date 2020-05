Epic kondigt Unreal Engine 5 aan voor release volgend jaar

Epic Games heeft Unreal Engine 5 aangekondigd. De nieuwe engine moet gedetailleerde spelwerelden en geavanceerdere verlichting in scènes mogelijk maken. Unreal Engine 5 komt volgend jaar uit, eerst als previewversie.

De belangrijkste nieuwe technieken heten Nanite en Lumen, zegt Epic. Met Nanite kunnen ontwikkelaars miljarden polygonen tegelijkertijd direct importeren in de game, waaronder ZBrush-objecten en CAD-data. Ook is het dankzij Nanite beter mogelijk om complexe scènes te bouwen met miljoenen objecten tegelijkertijd in beeld, iets dat met Unreal Eninge 4 lastiger is. Lumen is de technologie die de belichting automatisch aanpast aan nieuwe gebeurtenissen in de game, zoals een zon die doorbreekt of een lamp die aangaat.

Dankzij die nieuwe technieken moet het mogelijk worden om graphics op het scherm te toveren die cgi-beelden uit films benadert en die realistischer ogen dan nu mogelijk is. De nieuwe engine is 'forward-compatible' en ontwikkelaars kunnen dus al games maken en die code later gebruiken in Unreal Engine 5. De preview van de nieuwe engine komt volgend jaar uit, met een release later in 2021.

De enige zal werken op de huidige generatie consoles, maar ook op de PS5 en Xbox Series X. Daarnaast zal Epic met de engine op desktop Windows en macOS ondersteunen en op mobiel gebied Android en iOS.