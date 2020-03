Trailer toont horrorshooter Quantum Error voor PlayStation 4 en 5

Gameontwikkelaar TeamKill werkt aan Quantum Error, een horrorshooter voor de PlayStation 4 en 5. De game wordt gemaakt met de Unreal Engine. De Amerikaanse ontwikkelaar toont een eerste teasertrailer; details zoals de verschijningsdatum zijn nog niet bekend.

De makers presenteren Quantum Error als een 'kosmische horrorshooter' en het spel speelt zich in 2109 af, blijkt uit de trailer. Het filmpje is gemaakt met game-engine, maar de beelden zijn niet representatief voor de definitieve game of de gameplay, zegt de studio.

Quantum Error is na Godfall van Gearbox een van de eerste bevestigde PlayStation 5-games. Het spel wordt gemaakt door TeamKill, een relatief jonge Amerikaanse studio die recent zijn eerste game uitbracht. Dat ging om Kings of Lorn: The Fall of Ebris, een horror-rpg die uitkwam op Steam en voor de PlayStation 4. Dat spel komt later ook naar de Xbox One; of dat ook geldt voor Quantum Error, is niet bekend.