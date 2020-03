Ziggo heeft telefoniestoring

Ziggo heeft een storing bij zijn diensten voor vaste telefonie. Bedrijven en onder andere ziekenhuizen melden dat ze daardoor telefonisch niet bereikbaar zijn. Ziggo bevestigt een storing te hebben bij zijn eigen callcenters.

Via Allestoringen melden duizenden mensen maandagochtend problemen met Ziggo. De storing lijkt rond half twaalf te zijn begonnen. Een woordvoerder van Ziggo bevestigt tegenover Tweakers dat er een telefoniestoring is bij de contactcenters van Ziggo voor zowel zakelijke als particuliere klanten.

Details over de storing bij telefoniediensten die de provider levert, zijn niet bekend. Op Twitter geven bedrijven en ziekenhuizen aan dat ze telefonisch niet bereikbaar zijn door de storing. Het Deventer Ziekenhuis stelt dat er ook een storing is bij KPN en Vodafone, maar dat is niet bevestigd.