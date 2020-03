Gerucht: goedkopere OnePlus-smartphone komt later dit jaar als OnePlus Z

Het derde model in de OnePlus 8-serie, die tot dusver bekend stond als de OnePlus 8 Lite, komt volgens een gerucht later dit jaar uit onder de noemer OnePlus Z. Het zou daarmee een soort opvolger zijn van de OnePlus X uit 2015.

Zowel Max Winebach als Ishan Argawal noemen op Twitter de naam OnePlus Z en ze spreken van een release later dit jaar. De twee publiceren vaker informatie over nog niet aangekondigde telefoons. De telefoon waar over gesproken wordt zou dezelfde hardware en hetzelfde uiterlijk hebben als het toestel dat tot nu toe OnePlus 8 Lite is genoemd. Daarvan verschenen specificaties en renders en OnePlus heeft de behuizing van dat toestel vermoedelijk ook al zelf getoond, zonder aankondiging. Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus Z een MediaTek-soc en een 90Hz-scherm. Het toestel zou in juli uitkomen voor zo'n 460 euro.

Eerder uitgebrachte renders van de vermeende OnePlus Z

Van de reguliere OnePlus 8 zijn inmiddels officiële renders verschenen op WinFuture en OnePlus heeft aangekondigd dat de aankondiging daarvan op 14 april plaatsvindt. Het gaat dan om twee toestellen, er komt ook een Pro-versie. Van die toestellen verschenen eerder al specificaties in grote lijnen.

Volgens Argawal krijgt de OnePlus 8 Pro de Sony IMX689-sensor. Die grote 48-megapixelsensor zit momenteel alleen in de Oppo Find X2 Pro. Oppo en OnePlus vallen onder dezelfde Chinese onderneming BBK en delen toeleveranciers. Het 6,78"-oledscherm met hdr10+-ondersteuning zou een piekhelderheid van 1400 candela per vierkante meter halen.

Officiële renders van de OnePlus 8