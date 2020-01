Volgende OnePlus-smartphone krijgt 120Hz-scherm - update

De volgende smartphone van OnePlus krijgt een scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. De huidige 7T en 7T Pro hebben een 90Hz-scherm. Samsung produceert de oledschermen voor OnePlus.

OnePlus voegt bovendien een memc-chip toe aan de komende telefoon, zegt topman Pete Lau in gesprek met The Verge. Memc staat voor motion estimation/motion compensation. De chip moet extra frames toevoegen aan video's om ze ook op 120Hz te kunnen tonen. De telefoon heeft geen variabele verversingssnelheid, al kunnen gebruikers hem wel terugschakelen naar 60Hz. Ook de werking van de memc-chip is uit te schakelen.

Het oledscherm heeft een maximale helderheid van 1000 candela per vierkante meter en ondersteunt hdr. De telefoon verwerkt touchinput op 240Hz. Verdere details van het scherm, waaronder de resolutie, heeft OnePlus niet bekendgemaakt.

Op de afbeelding die OnePlus aan The Verge stuurde, is ook het mechanisme voor een pop-upcamera te zien. Op eerdere renders van de OnePlus 8-telefoons is een scherm met een gat te zien, wat een pop-upcamera overbodig maakt. OnePlus liet eerder ook al een dummy van de vermoedelijke OnePlus 8 Lite met inkeping in het scherm zien.

De fabrikant werkt met Samsung aan de schermen. OnePlus koopt componenten samen in met onder meer Oppo, Realme en Vivo. Het ligt voor de hand dat ook die fabrikanten komende tijd smartphones gaan uitbrengen met ongeveer hetzelfde scherm. OnePlus presenteerde vorige week de Concept One. Die heeft geen 120Hz-scherm. Het is onbekend wanneer de Chinese fabrikant zijn eerste smartphone met 120Hz-scherm wil uitbrengen.

Update, 14:15: OnePlus bevestigt per mail dat de resolutie 1440p is. Inmiddels heeft de fabrikant ook een eigen verhaal over het scherm online gezet.