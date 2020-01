OnePlus toont conceptsmartphone met elektrochroom glas dat camera's verbergt

OnePlus heeft zijn Concept One-smartphone onthult. Dat toestel komt voorlopig niet op de markt, maar moet nieuwe technieken tonen. Aan de achterkant zit elektrochroom glas dat verduisterd kan worden om de camera's te verbergen.

Volgens OnePlus krijgt het toestel een 'baanbrekende onzichtbare camera' en glas dat van kleur kan veranderen. In het teaserfilmpje is een cameramodule met drie camera's en een flitser te zien. Die module kan 'verborgen' worden door het glas te verduisteren.

Tegenover Wired heeft OnePlus verduidelijk hoe dat werkt. Er wordt gebruikgemaakt van elektrochroom glas, dat donkerder gemaakt kan worden door het onder spanning te zetten. Die techniek wordt onder andere gebruikt in de ramen van de Boeing 787 Dreamliner. Ook McLaren gebruikt dergelijk glas; OnePlus heeft met die autofabrikant samengewerkt voor het glas in de conceptsmartphone.

OnePlus-toestel met een losse module van elektrochroom glas. Foto's: Wired.

In de Dreamliner duurt het meerdere seconden voordat de tint van het glas verandert. Volgens OnePlus gaat dat bij de Concept One-smartphone in een fractie van een seconde. Naar eigen zeggen werkt OnePlus al sinds eind 2018 aan het verwerken van het glas in een telefoon, nadat een ontwerper de techniek zag in een McLaren-auto.

Het filmpje maakt verder duidelijk dat de conceptsmartphone een fysieke sliderknop krijgt. OnePlus gebruikt die ook op zijn huidige modellen. Gebruikers kunnen de telefoon daarmee op stil zetten. Verder laat het filmpje een scherm met afgeronde hoeken en randen zien. Het toestel lijkt niet vouwbaar te zijn.

Met de bewoording 'onzichtbare camera's' zou OnePlus ook kunnen hinten naar een frontcamera achter het scherm. Oppo demonstreerde die techniek al eerder en OnePlus behoort tot hetzelfde moederbedrijf. OnePlus heeft het Concept One-toestel nog niet volledig onthuld. Dat gebeurt tijdens de CES-beurs volgende week.