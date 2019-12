Oppo toont prototype van smartphone met frontcamera achter scherm

Oppo heeft een eigen evenement een prototype getoond van een smartphone met een frontcamera die achter het scherm zit. Eerder toonde de fabrikant daar al een filmpje van. Het is nog niet duidelijk wanneer de techniek op de markt komt.

Oppo demonstreerde de telefoon met camera achter het scherm op zijn Inno Day 2019. Er staan verschillende hands-ons op Twitter en bij websites als cnBeta en Android Authority. De frontcamera zit aan de bovenkant in het midden en is achter het scherm geplaatst. Daardoor is de camera vrijwel niet zichtbaar als het scherm aan staat. Vanuit bepaalde hoeken is er wel een rechthoekje te zien bij het gedeelte waar de camera achter schuilgaat.

In juni toonden Oppo en Xiaomi al filmpjes waarin ze smartphones met een camera achter het scherm laten zien en ook Samsung werkt aan de techniek. Het is nu voor het eerst dat een fabrikant een toestel met camera achter het scherm toont op een evenement met publiek. Fabrikanten werken al jaren aan het plaatsen van camerasensoren achter het scherm. Dat maakt telefoons mogelijk zonder inkeping of cameragat.

Over de kwaliteit van de camera is niets bekend. Ook is niet duidelijk welk schermtype Oppo gebruikt in het prototype. Het is aannemelijk dat het om een oledscherm gaat, want die zijn transparant te maken en het is mogelijk om tussen de pixels door te kijken. Zo werken ook optische vingerafdrukscanners achter het scherm van smartphones.

Het is aannemelijk dat de kwaliteit van een frontcamera achter het scherm slechter is dan wanneer de camera niet is verborgen. Het scherm is niet volledig transparant en daardoor kan de sensor niet al het beschikbare licht opvangen. Dat zou met name in donkere omstandigheden een beperking kunnen zijn. Wanneer er daadwerkelijk smartphones verschijnen met een camera achter het scherm is nog niet duidelijk. Oppo heeft nog geen concrete details bekendgemaakt over zijn toestel.