Visionox neemt oledscherm met frontcamera achter scherm in massaproductie

De Chinese displaymaker Visionox heeft een oledscherm met frontcamera achter het display in massaproductie genomen. Dat heeft de fabrikant laten weten. Het is voor zover bekend de eerste fabrikant die dat doet.

De aankondiging vond vorige week plaats en onder andere MyFixGuide publiceerde erover. De aankondiging valt echter nu pas op, onder meer doordat Image Sensors World er aandacht aan besteedt. Visionox claimt dat het een oplossing heeft gevonden om de camera door het scherm heen te laten kijken door de diverse schermlagen zo transparant mogelijk te maken. Andere karakteristieken van het InV See-scherm zijn niet bekend en ook wanneer het scherm in smartphones verschijnt, is onbekend.

Bovendien wil de displaymaker met fabrikanten van smartphones werken aan software om de afwijkingen in de software te verwerken, zodat beeldmateriaal van de frontcamera er zo normaal mogelijk uitziet; er zijn namelijk wel afwijkingen mogelijk.

Visionox is de eerste die zegt zo'n scherm in massaproductie te hebben genomen. Er is afgelopen jaren al wel aandacht geweest voor de techniek en onder meer Oppo heeft het als prototype laten zien. Met de kleiner geworden bezels verdween de frontcamera eerst in een inkeping, hebben sommige fabrikanten hem in een eigen pop-upmodule gezet en nu zit hij bij veel smartphones in een gat in het scherm.