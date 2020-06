Vivo introduceert smartphone met 'gimbal'-camerastabilisatie

Vivo heeft in China de X50-serie van smartphones aangekondigd. De X50 Pro valt op met zijn camera die is gestabiliseerd met een gimbalsysteem. Dat systeem heeft meer bewegingsvrijheid dan reguliere optische stabilisatie en zou daardoor beter werken.

De Vivo X50-serie bestaat uit drie telefoons en alleen het middelste model, De X50 Pro, heeft het gimbalsysteem. De gimbal wordt gebruikt voor de primaire camera, die bestaat uit een 48-megapixelsensor. Dat zou gaan om een aangepaste versie van Sony's IMX598. Een verslag van Vivo's presentatie is te zien bij Gizmochina.

Volgens Vivo is het stabilisatiesysteem gemodelleerd naar een professionele gimbal. Dergelijke gemotoriseerde mechanismes worden onder andere gebruikt op drones om het camerabeeld de stabiliseren Ook zijn er losse gimbals beschikbaar, om bijvoorbeeld een smartphone of filmcamera te stabiliseren.

Net als optische beeldstabilisatie werkt een gimbal met het creeren van een tegenbeweging als de camera schudt. In principe heeft een gimbal daar meer bewegingsruimte voor. Hoe goed dat in de praktijk werkt op de Vivo X50 Pro-smartphone, is nog niet duidelijk. Vivo maakt wel duidelijk dat de stabilisatie over twee verschillende assen werkt.

Opvallend is dat Vivo de gimbal alleen in de X50 Prop stopt en niet in het X50 Pro+-topmodel. Die duurste uitvoering heeft een Snapdragon 865-soc en een 120Hz-scherm, terwijl de reguliere X50 Pro het met een Snapdragon 765 en 90Hz-scherm moet stellen. Het Pro+-model gebruikt een relatief grote 50-megapixelsensor van Samsung, die recent is aangekondigd. Beide Pro-modellen hebben ook een periscopische telelens.

Vooralsnog zijn de Vivo X50-smartphones alleen beschikbaar in China. De goedkoopste uitvoering van de X50 Pro met gimbalstabilisatie kost 4298 yuan, omgerekend is dat zo'n 542 euro. Of Vivo de X50-serie ook uit gaat brengen in Nederland en België, is nog niet bekend.

Vivo X50 Vivo X50 Pro Vivo X50 Pro+ Afmetingen en gewicht 159.54mm x 75.39mm x 7.49mm

170g 158.46mm x 72.8mm x 8.04mm

181.5g 158.46mm x 72.8mm x 8.04mm

181.5g Scherm 6.56″ FHD+ oled

90Hz refresh rate

Flat display

Single-hole punch

HDR 10+ 6.56″ FHD+ oled

90Hz refresh rate

Curved display

Single-hole punch

HDR 10+ 6.56″ FHD+ oled

120Hz refresh rate

Curved display

Single-hole punch

HDR 10+ Soc Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 Geheugen en opslag 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.0

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB

12GB + 256GB Accu en laadtechniek 4200 mAh battery

33W fast charging 4315 mAh battery

33W fast charging 4315 mAh battery

44W fast charging Camera's achterkant Primary: 48MP Sony IMX598 custom sensor, f/1.6, four-axis OIS

48MP Sony IMX598 custom sensor, f/1.6, four-axis OIS Secondary: 13MP portrait, f/2.48

13MP portrait, f/2.48 Tertiary: 8MP ultra-wide-angle, 120° FoV, f/2.2

8MP ultra-wide-angle, 120° FoV, f/2.2 Quarternary: 5MP macro, f/2.48, 1.5cm super macro Primary: 48MP Sony IMX598 custom sensor, f/1.6, gimbal OIS

48MP Sony IMX598 custom sensor, f/1.6, gimbal OIS Secondary: 13MP portrait, f/2.46

13MP portrait, f/2.46 Tertiary: 8MP periscope, f/3.4

8MP periscope, f/3.4 Quarternary: 8MP ultra-wide-angle, 120° FoV, f/2.2, 2.5cm macro Primary: 50MP Samsung ISOCELL GN1 custom sensor, f/1.6

50MP Samsung ISOCELL GN1 custom sensor, f/1.6 Secondary: 13MP portrait, f/2.46

13MP portrait, f/2.46 Tertiary: 8MP periscope, f/3.4

8MP periscope, f/3.4 Quarternary: 8MP ultra-wide-angle, 120° FoV, f/2.2, 2.5cm macro Frontcamera 32MP, f/2.48 32MP, f/2.45 32MP, f/2.45 Features NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

In-Display Fingerprint Scanner NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

In-Display Fingerprint Scanner

AK4377A Hi-Fi Sound chip NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

In-Display Fingerprint Scanner

CS43131 Hi-Fi Sound chip OS Android 10 met Funtouch OS-schil Android 10 met Funtouch OS-schil Android 10 met Funtouch OS-schil Prijs 8GB + 128GB: 3498 yuan

8GB+ 256GB: 3898 yuan 8GB + 128GB: 4298 yuan

8GB+ 256GB: 4698 yuan 8GB + 128GB: 4998 yuan

8GB+ 256GB: 5298 yuan

12GB + 256GB: 5998 yuan

Tabel afkomstig van XDA Developers