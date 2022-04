Keuringsinstantie toont Vivo X60 Pro-smartphone met Exynos 1080-soc van Samsung

Op de website van Chinese keuringsinstantie Tenaa zijn details van een komende Vivo X60 Pro-telefoon verschenen. Deze telefoon krijgt onder andere een Samsung Exynos 1080-soc. De smartphone wordt op 29 december aangekondigd.

Volgens de Tenaa-listing krijgt de X60 Pro een accucapaciteit van 4130mAh. De listing is ontdekt door een Weibo-gebruiker, die screenshots van de Tenaa-listing deelt. Het toestel wordt 7,59mm dik en weegt volgens de listing 178 gram. Het 6,56"-amoledscherm heeft een resolutie van 2376x1080 pixels, wat neerkomt op een relatieve schermverhouding van 19,8x9. De smartphone is 158,57mm hoog en 73,24mm breed.

Screenshots van de Tenaa-listing. Afbeeldingen via Weibo

De X60 Pro krijgt daarnaast maximaal 12GB geheugen, tot 256GB opslag en beschikt over de Exynos 1080-soc die Samsung een maand geleden introduceerde. Dit is de eerste eigen chip die Samsung op zijn 5nm-procedé maakt. De Exynos 1080 heeft vier Cortex A78-cores, waarvan de snelste op 2,8GHz draait en de drie andere op 2,6GHz zijn geklokt. Ook beschikt de chip over vier meer zuinige Cortex A55-cores op 2,2GHz.

Vivo, dat gelieerd is aan Oppo, Realme en OnePlus, voorziet de X60 Pro verder van een primaire 48-megapixelcamera, twee 13-megapixelsensors en een camera van 8 megapixel. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel en zit verwerkt in een gat in het scherm. De camera's worden voorzien van de Zeiss-merknaam. De telefoon wordt geleverd met Android 11.

GSMArena schrijft dat Vivo zijn X60-serie op 29 december aankondigt. Vivo bracht eerder al verschillende teasers uit voor zijn X60-serie, waarin het onder andere zijn cameraset-up toonde. Het bedrijf noemde toen nog geen specificaties van de smartphone. Het is onwaarschijnlijk dat Vivo zijn X60-serie officieel uitbrengt in Nederland en België. Het bedrijf maakte eerder dit jaar bekend dat het zijn smartphones in Europese landen gaat verkopen, maar vooralsnog zit de Benelux daar niet bij. De fabrikant verkoopt zijn toestellen wel in Duitsland en Frankrijk.

Eerdere teasers van de Vivo X60-serie. Afbeeldingen via GSMArena