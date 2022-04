Fabrikanten bevestigen Rocket Lake-ondersteuning op enkele LGA1200-moederborden

De productpagina's van verschillende ASRock LGA1200-moederborden vermelden ondersteuning voor de komende Intel Rocket Lake-cpu's. Moederbordfabrikant Biostar meldt daarnaast dat zijn Z490-moederborden de elfde generatie Intel Core-cpu's ondersteunen.

Twitter-gebruiker momomo_us meldt dat ASRock de vermeldingen op 26 december heeft toegevoegd aan verschillende productpagina's, waarbij het bedrijf meldt dat een bios-update vereist is. Dergelijke updates zijn op het moment van schrijven nog niet uitgebracht.

Het gaat om verschillende Z490-moederborden van ASRock. Ook de productpagina's van de W480 Creator en H470 Steel Legend vermelden ondersteuning voor de komende generatie desktopchips van Intel. In totaal staat Rocket Lake-ondersteuning op de productpagina's van acht hoger gepositioneerde ASRock-moederborden vermeld. Het is niet duidelijk of de fabrikant op een later moment ondersteuning toevoegt voor andere moederborden.

ASRock-moederborden die ondersteuning krijgen voor Intel Rocket Lake-cpu's* Z490 Aqua Z490 Taichi Z490 Extreme4 Z490 Steel Legend Z490 PG Velocita Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 W480 Creator H470 Steel Legend

*Op het moment van schrijven

Moederbordfabrikant Biostar plaatste eerder deze week ook een afbeelding waarin Rocket Lake-ondersteuning wordt aangekondigd. Momomo_us merkt op dat het bedrijf meldde dat zijn Z490-moederborden ondersteuning krijgen voor de komende desktopprocessors. Dat bedrijf rept vooralsnog niet over ondersteuning op LGA1200-moederborden met andere chipsets; Biostar maakt ook twee B460- en H410-moederborden.

De Rocket Lake-vermeldingen komen niet als een verrassing. Gigabyte kondigde eerder al aan dat zijn Z490-moederborden ondersteuning krijgen voor Intels komende desktopchips. Rocket Lake behoudt socket LGA1200, maar voegt onder andere PCIe 4.0-ondersteuning toe. Gigabyte meldde eerder dit jaar echter dat zijn Z490-moederborden ook geschikt zijn voor PCIe 4.0 wanneer deze gebruikt worden in combinatie met een Rocket Lake-chip.

Intel kondigt zijn komende desktopprocessors vermoedelijk aan tijdens de CES in januari. Die beurs vindt tussen 11 en 14 januari volledig digitaal plaats. Opvallend is echter dat VideoCardz eerder deze week een Intel-roadmap publiceerde. Volgens die onbevestigde planning zou Intel op zijn vroegst eind januari beginnen met de massaproductie van zijn komende chips. De cpu's zouden dan op zijn vroegst in de twaalfde week van 2021 op de markt verschijnen, die begint op 22 maart. Intel stelde eerder dit jaar dat het zijn Rocket Lake-processors in het eerste kwartaal van 2021 uitbrengt. De chips krijgen maximaal acht 14nm-cores met hyperthreading, zo bevestigde Intel eerder al.