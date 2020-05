Intel kondigde eind april zijn nieuwste generatie desktopprocessors aan: de tiende generatie Core, ook wel bekend onder de codenaam Comet Lake S. De belangrijkste vernieuwingen van die nieuwe generatie deden we in de bijbehorende preview al uit de doeken. In totaal komen maar liefst tweeëndertig modellen op de markt, en wij ontvingen het topmodel, de 10900K, en de 10600K om te testen.

Voor we beginnen, geven we eerst een korte recap van Comet Lake S. CML-S is de vijfde generatie processors die op de Skylake-architectuur is gebaseerd, en is een doorontwikkelde versie daarvan. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige generatie zijn de aanpassingen in hyperthreading, waardoor je per core de functionaliteit kunt in- of uitschakelen, de wijzigingen in de turbomodus, waarbij de klokfrequentie afhankelijk van loads, temperaturen en koeling opportunistischer omhoog gaat, en de maximale klokfrequentie, die Intel opnieuw verder heeft opgeschroefd.

Verder is hyperthreading in de volledige line-up Core-processors ingeschakeld, waar daar voorheen nog een segmentering in zat. Enkel de Celerons moeten het met twee niet-hyperthreading cores doen; de Pentiums hebben twee ht-cores. De i3's hebben vier hyperthreading cores, voor de i5's zijn dat er zes, de i7-modellen hebben er acht en de i9's hebben er tien. De tdp van de K-modellen is verhoogd van 95W naar 125W, de meeste andere modellen blijven op de bekende 65W steken.

Comet Lake heeft een nieuwe socket, lga1200, en een bijbehorende nieuwe chipset gekregen: Z490. Hoewel moederbordfabrikanten hun borden hebben voorbereid op pci-e gen4, zodat snellere ssd's kunnen worden aangesloten en videokaarten extra bandbreedte krijgen, heeft Intel geen gen4 geïmplementeerd op zijn processors. Daarvoor zullen we moeten wachten op een volgende generatie.

We hebben de Core i9-10900K, met een maximale turbo van liefst 5,3GHz, en de i5-10600K getest op een MSI Z490 Gaming Carbon WiFi-moederbord. De belangrijkste concurrenten die we opvoeren in de benchmarks zijn de 3600, 3700X, 3900X en 3950X , vier Ryzens van AMD, en natuurlijk Intels eigen Core i9-9900K en 9600K, de voorgangers van respectievelijk de 10900K en 10600K.