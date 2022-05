ASRock introduceert twee thin-itx-moederborden voor Intel Comet Lake-cpu's

ASRock heeft twee nieuwe moederborden voor Intels Comet Lake-desktopprocessors aangekondigd. Het gaat hierbij om modellen met een B460- of H410-chipset. Beide modellen hebben een thin-itx-formfactor. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

ASRock kondigt de moederborden aan in een blogpost. De thin-itx-formfactor is bijvoorbeeld bedoeld voor gebruik in dunne sff -pc's of all-in-one-computers. Zowel de B460TM-ITX als het H410TM-ITX hebben een stroomontwerp met vier fasen. Beide varianten worden van stroom voorzien met een 19V-dc-adapter en een 4-pin-connector. De moederborden hebben een lga-1200-socket en ondersteunen Intel Comet Lake-S-cpu's met een tdp van maximaal 65W, zo meldt ASRock.

De ASRock B460TM-ITX (links) en H410TM-ITX. Afbeeldingen via ASRock

De moederborden hebben beide twee sodimm-slots, met ondersteuning voor maximaal 64GB aan ddr4-geheugen. Een pci-e-slot voor gpu's ontbreekt. Voor opslagapparaten hebben beide modellen een m2-2280-slot voor ssd's en twee sata 3-aansluitingen. Ook is er een m2-key E-slot aanwezig voor een wifi- of bluetoothmodule.

De moederborden hebben vier usb 3.2 gen 1-poorten van het type-A. Deze bieden doorvoersnelheden van maximaal 5Gbit/s. Ook beschikken de twee modellen over een rj45-aansluiting voor gigabit-ethernet, twee 3,5mm-jacks voor audio, twee hdmi 1.4-connectors en een seriële connector. ASRock maakt nog geen adviesprijzen bekend voor de moederborden. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de producten in de verkoop gaan.

Thin-itx-moederborden zijn bijvoorbeeld bedoeld voor gebruik in all-in-one-computers. Afbeelding via ASRock