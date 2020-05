Afbeeldingen van ASRock H410-moederborden verschijnen online - update

Er zijn afbeeldingen van zeven ASRock-moederborden met de Intel H410-chipset opgedoken. Het lijkt hierbij te gaan om zes micro-atx-moederborden en een mini-itx-variant. Releasedata en adviesprijzen van de moederborden zijn nog onbekend.

De moederborden werden ontdekt door TechPowerUp. De moederborden gebruiken socket LGA-1200, die tegelijk werd geïntroduceerd met Intels Comet Lake-S-cpu's. De moederborden maken gebruik van de H410-chipset, die het huidige H310-platform moet opvolgen. Dergelijke moederborden zijn vooral bedoeld voor gebruik in meer budget-geörienteerde systemen. Intels nieuwe H410-chipset toont veel gelijkenissen met H310. Wel is de bussnelheid opgehoogd van 5 naar 8 gigatransfers per seconde. Ook bevat de H410-chipset zes pci-e 3.0-lanes. H310 had zes geïntegreerde pci-e 2.0-lanes.

De H410-line-up van ASRock lijkt onder andere te bestaan uit vier micro-atx-moederborden: de H410M-HDVP, H410M-HDVP2, H410M-HDV/M.2, H410M/ac, H410M-HVS en H410M-HDV. Ook komt ASRock met een mini-itx-moederbord in de vorm van de H410M-ITX/ac.

De getoonde moederborden variëren onder andere in de hoeveelheid pci-e-slots en externe aansluitingen. Twee van de zeven moederborden ondersteunen daarnaast wifi. Het gaat hierbij waarschijnlijk om wifi 5, aangezien de benaming 'ac' wordt gebruikt. Alle getoonde moederborden hebben twee dimmslots voor ddr4-geheugen en vier sata-aansluitingen. M2-slots zijn niet zichtbaar op de twee dtx-modellen, hoewel deze mogelijk ook op de achterkant geplaatst kunnen zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de H410-moederborden van ASRock op de markt zullen verschijnen. Ook adviesprijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Update, 17:48: De H410M-HDV en H410M-HVS zijn micro-atx-moederborden, in tegenstelling tot wat in eerste instantie in dit artikel en op TechPowerUp werd vermeld. Het artikel is hierop aangepast.