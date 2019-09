Registratie toont tientallen Gigabyte-moederborden met Intel 400-chipsets

Gigabyte komt met tientallen moederborden met nieuwe Intel 400-chipsets. Dat blijkt uit een registratie bij de Euraziatische database. Er komen Z490-, H470-, B460- en H410-varianten. De moederborden zijn bedoeld voor Comet Lake-desktopprocessors.

Gigabyte heeft de moederborden in de database van de Euraziatische Economische Commissie gezet. Daarin staan de productnamen, zonder verdere details. Naast veel 400-series moederborden staat er ook een X299X Aorus Elite in de lijst.

Dat Intel met een nieuwe chipset voor moederborden komt is al langer duidelijk. Al in mei dit jaar verschenen verwijzingen naar de 400-serie in drivers van Intel zelf. De nieuwe moederborden zijn bedoeld voor de komende Comet Lake S-processors. Uit een Intel-roadmap die Tweakers eerder publiceerde bleek dat die eind dit jaar of begin volgend jaar uitkomen en weer op 14nm worden gemaakt.

De Comet Lake-generatie is de opvolger van de huidige Coffee Lake-processors. Volgens de uitgelekte roadmap komen er varianten met maximaal tien cores naar het platform voor consumenten. De huidige Coffee Lake-cpu's hebben maximaal acht cores. Volgens informatie die in juli verscheen, krijgen de processors een nieuwe lga1200-socket.