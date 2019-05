Intel-drivers tonen 400- en 495-chipsets voor Comet Lake en Ice Lake

Intel heeft chipsetdrivers uitgebracht die aantonen dat er nieuwe chipsets op komst zijn. De 400-serie is bedoeld voor Comet Lake en volgt de 300-serie op. Daarnaast is er de 495-chipset voor Ice Lake, die is bedoeld voor laptops.

De nieuwe chipsets en verwijzingen naar de komende processorgeneraties staan in de chipsetdrivers en bijbehorende readme-bestanden die Intel online heeft gezet. Dat werd opgemerkt door Twitter-gebruiker momomo_us.

Comet Lake is de opvolger van Coffee Lake en komt volgens een Intel-roadmap die Tweakers eerder publiceerde in het vierde kwartaal van dit jaar uit. Het gaat weer om 14nm-processors, maar er komen varianten met maximaal 10 cores op het platform voor consumenten. De bijbehorende chipset is de 400-serie, als opvolger van de 300-serie voor Coffee Lake.

De drivers laten ook de Intel 495-chipset zien voor de Ice Lake-processors die op 10nm worden gemaakt. Dat gaat om laptopprocessors, die volgens een andere roadmap vanaf het tweede kwartaal van dit jaar in beperkte mate uitkomen. Het verschijnen van ondersteuning voor nieuwe chipsets en verwijzingen naar Comet Lake en Ice Lake is waarschijnlijk een aanwijzing dat de nieuwe processors snel op komst zijn.