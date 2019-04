Roadmap toont dat Intel in 2021 nog desktop-cpu's op 14nm maakt

Een roadmap die afkomstig is van Intel, toont dat de fabrikant in 2021 nog desktop-cpu's maakt op 14nm. Varianten die op 10nm worden gemaakt, staan niet op de desbetreffende roadmap. De eerste 10nm-laptopprocessors komen dit jaar in 'gelimiteerde' oplage.

Tweakers heeft van een anonieme tipgever twee roadmaps ontvangen met daarop introducties van Intel tussen 2018 en 2021. De roadmaps zijn afkomstig uit een interne presentatie van Dell over producten die dit jaar en volgend jaar uitkomen. Delen van de roadmap komen overeen met informatie die Intel zelf al heeft bekendgemaakt. Ook staat er nieuwe informatie op. Het is niet duidelijk hoe oud de roadmaps zelf zijn. Misschien zijn ze vorig jaar al opgesteld.

De roadmaps beschrijven vooral laptopprocessors, maar ook worden desktopprocessors vermeld onder de noemer S-series. Volgens de roadmap komt Intel dit jaar alleen met de Coffee Lake Refresh-modellen die dinsdag zijn aangekondigd. Begin 2020 volgt Comet Lake als opvolger van Coffee Lake. Het gaat daarbij weer om 14nm-processors, maar er komen ook varianten met tien cores. Eerder deze maand verscheen een roadmap van een moederbordenfabrikant waar Comet Lake ook op staat. Geruchten over de komst van tien cores naar het consumentenplatform zijn er al langer.

Comet Lake zou in het tweede kwartaal van 2021 door Rocket Lake worden opgevolgd. Volgens de roadmap veranderen het aantal cores en het productieprocedé niet ten opzichte van Comet Lake, het zou dus weer om 14nm-processors gaan met maximaal tien cores. Niet eerder is er informatie naar buiten gekomen over de Rocket Lake-generatie. De naam is voor het eerst te zien op deze roadmap.

Er staan dus geen 10nm-desktopprocessors op de Intel-roadmap voor de komende twee jaar, maar het is niet met zekerheid te zeggen of Intel daar ook echt niet aan werkt. De desbetreffende roadmap is gerelateerd aan het Stable Image Platform Program van Intel. Binnen dat programma verschijnt hardware die lang wordt ondersteund. Misschien is er nog een andere roadmap voor processors die niet binnen dit programma vallen.

Op de SIPP-roadmap staan ook nieuwe laptopprocessors. Begin 2020 zou Comet Lake H komen, een generatie 14nm-laptopprocessors met maximaal tien cores. Ook staat Comet Lake U op de roadmap, als opvolger van Kaby Lake U. De nieuwe modellen zouden maximaal zes cores hebben en ook weer op 14nm gemaakt worden. De SIPP-roadmap vermeldt 10nm-laptopprocessors pas vanaf 2021.

Ice Lake U en Tiger Lake U: 10nm-laptopprocessors

Een andere roadmap toont Intels laptopprocessors van 2018 tot 2020. Daarop staat dat in het tweede kwartaal van 2019 de eerste 10nm-laptopprocessors uitkomen in een gelimiteerde oplage. Het gaat daarbij om Ice Lake U, dat zijn zuinige dualcores met HyperThreading. De Ice Lake U-generatie staat al lange tijd op Intels website en zou al sinds het derde kwartaal van 2017 in een testfase zitten. Eind vorig jaar gaf Intel zelf ook aan dat Ice Lake de eerste generatie 10nm-processors is die uitkomt.

In het tweede kwartaal van 2020 volgen Tiger Lake U en Y. Dat zijn zuinige quadcores die op 10nm worden gemaakt en de opvolgers van de Kaby Lake-generatie. De Y-versies zijn de modellen met een tdp van 5W. 10nm-versies van Krachtige Core H-processors staan niet op de roadmap. Wel wordt Rocket Lake U genoemd. Dat zouden processors met maximaal zes cores zijn die op 14nm worden gemaakt, maar van een 10nm-gpu zijn voorzien. Rocket Lake U staat echter ook op de SIPP-roadmap, maar dan met ook een 14nm-gpu. Misschien komen er verschillende versies of is Intel nog niet zeker over welk procedé voor de gpu wordt gebruikt.