Intel start dit kwartaal de levering van Core H-octacores op 5GHz voor laptops

Intel start in het eerste kwartaal van dit jaar met het leveren van zijn nieuwe Core H-processors voor laptops. Core i7- en Core i9-octacore van deze generatie krijgen een kloksnelheid van meer dan 5GHz, claimt de fabrikant.

Executive vice-president van Intel Gregory Bryant maakt bekend dat de Core H-processors van de tiende generatie nog in de eerste drie maanden van 2020 geleverd worden. Of dit ook betekent dat laptops met die chips dan al beschikbaar komen, is niet bekend. Intel heeft toenemende concurrentie op de markt voor high-end laptops, door de komst van Ryzen 4000H-hexacores en -octacores van AMD.

Intel onthulde de Core H-generatie eerder deze week zonder veel details te geven. Wel benadrukte het bedrijf dat Core i7's van deze generatie op 5GHz en hoger werken en Core i9's hoger dan 5GHz geklokt worden. Het gaat dan om op 14nm gemaakte Comet Lake H-processors die als Core i 10xxxH-verschijnen.

Intel toonde op zijn slide dat het om octacores met ondersteuning voor het verwerken van zestien threads gaat. Op een eerdere uitgelekte roadmap stond Comet Lake H voor een release bij de start van het tweede kwartaal. Op die roadmap stond dat er naast octacores ook decacores, met tien cores, verschijnen. Die noemde Intel niet bij zijn CES-presentatie.