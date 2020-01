AMD's 7nm-processors in laptops

AMD bracht vorig jaar zijn Ryzen 3000-processors voor desktops uit en wist dankzij het gebruik van 7nm-chiplets daarmee een flinke inhaalslag te maken op Intel. Het kleine productieprocedé maakt de processors snel én zuinig. Een lager verbruik is altijd mooi meegenomen, maar voor laptops nog veel belangrijker dan voor desktops. Op de CES heeft AMD zijn Ryzen 4000 Mobile-processors uit de doeken gedaan, die zijn gebaseerd op dezelfde Zen 2-architectuur als de desktopprocessors uit de 3000-serie en worden ook op 7nm gemaakt.

De Ryzen 4000-processors zijn anders opgebouwd dan de desktop-cpu's. Het zijn apu's, die zowel een cpu als gpu bevatten. Alle onderdelen zijn in één chip geïntegreerd die in zijn geheel op 7nm wordt gemaakt. Bij de desktop-cpu's gebruikt AMD 7nm-chiplets voor de cpu-cores en een losse i/o-die die nog op 12 of 14nm wordt gemaakt. Dat is dus niet het geval bij de mobiele processors.

Met de introductie van de Ryzen 4000-processors voor laptops brengt AMD ook zijn eerste mobiele 45W-cpu's uit om te concurreren met de processors uit de Intel H-serie. De Ryzen Mobile-processors uit de 2000- en 3000-series waren er aanvankelijk alleen als 15W-variant. Van die tweede serie kwamen ook 35W-varianten, maar het aantal cores bleef steken op vier. De nieuwe serie verdubbelt dat aantal naar acht cores.

Zowel de 15W- als 45W-versies hebben maximaal acht cores. Intel biedt ook octacores in zijn H-series, maar gaat bij de zuinige U-processors tot maximaal zes cores. AMD heeft daarmee nu voor het eerst zuinige laptopprocessors in zijn assortiment die op papier een duidelijke streep voor hebben op de Intel-tegenhangers.

Op papier moeten de nieuwe processors zorgen voor betere prestaties en een langere accuduur. Over dat laatste doet AMD nog geen uitlatingen, dat zal moeten blijken uit tests met laptops waarin de nieuwe hardware is verwerkt. Wel stelt AMD dat de Ryzen 4000-cpu's twee keer zoveel prestaties per watt leveren als hun voorgangers. Dat is voor zo'n 70 procent te danken aan de overstap naar 7nm. De overige 30 procent is winst door ipc-verbeteringen en aanpassingen aan het ontwerp. Daarnaast kunnen de nieuwe cpu's sneller wisselen tussen verschillende power states. Ook dat moet het verbruik terugdringen.

Alle Ryzen 4000-processors ondersteunen lpddr4x-geheugen, net als Intels Ice Lake-processors. Fabrikanten kunnen echter ook regulier ddr4-geheugen gebruiken. Het ligt voor de hand dat dunne laptops met Ryzen 4000U-processors eerder gecombineerd worden met het zuinige lpddr4x en dat voor gamelaptops met H-processors nog vaak regulier ddr4 gebruikt zal worden.

Één chip, acht processors

AMD brengt Ryzen 4000-processors met vier, zes en acht cores uit en er zijn varianten met tdp's van 15W, 35W en 45W. Alle nieuwe laptop-cpu's zijn in de basis echter gebaseerd op dezelfde chip. De beste chips worden bewaard voor de cpu's met acht cores en de hoogste kloksnelheden. Chips die beschadigingen hebben kunnen nog gebruikt worden als quad- of hexacore.

In de H-serie verschijnt een Ryzen 7-octacore en een Ryzen 5-hexacore met een tdp van 45W. AMD maakt van het topmodel ook een variant met een tdp van 35W, maar verder dezelfde specificaties. Het lijkt erop dat voor deze speciale HS-variant de beste chips worden uitgekozen, wat vergelijkbare prestaties mogelijk zou kunnen maken bij een lager verbruik. AMD wil dat tegenover Tweakers niet bevestigen, maar ontkent het ook niet. Vooralsnog is de Ryzen 7 4800HS exclusief voor Asus. Die fabrikant stopt de 35W-processor in een 14"-gamelaptop. Asus vertelt tegenover Tweakers dat de Taiwanese fabrikant zes maanden exclusiviteit heeft voor de chip.

De H-processors hebben allemaal simultaneous multithreading en kunnen dus per core aan twee threads werken. Bij de U-serie zijn er versies met en zonder smt. De U-varianten halen dezelfde maximale kloksnelheid als de H-processors. Door het lagere tdp is de basiskloksnelheid echter een stuk lager. Die basiskloksnelheid geeft aan op welke frequentie de cpu met alle cores actief lange tijd kan draaien.

AMD Ryzen 4000-laptopprocessors Cores / Threads Kloksn. Max Boost Kloksn. Gpu-cores Gpu-snelheid Tdp AMD Ryzen 4000 H-serie AMD Ryzen 7 4800HS 8C/16T 2,9GHz 4,2GHz 7 1600MHz 35W AMD Ryzen 7 4800H 8C/16T 2,9GHz 4,2GHz 7 1600MHz 45W AMD Ryzen 5 4600H 6C/12T 3,0GHz 4,0GHz 6 1500MHz 45W AMD Ryzen 4000 U-serie AMD Ryzen 7 4800U 8C/16T 1,8GHz 4,2GHz 8 1750MHz 15W AMD Ryzen 7 4700U 8C/8T 2,0GHz 4,1GHz 7 1600MHz 15W AMD Ryzen 5 4600U 6C/12T 2,1GHz 4,0GHz 6 1500MHz 15W AMD Ryzen 5 4500U 6C/6T 2,3GHz 4,0GHz 6 1500MHz 15W AMD Ryzen 3 4300U 4C/4T 2,7GHz 3,7GHz 5 1400MHz 15W

Minder gpu-cores, hogere kloksnelheid

De Ryzen 4000-processors hebben net als hun voorgangers een geïntegreerde Vega-gpu. Opvallend is dat de nieuwe processors minder compute units hebben voor het grafische gedeelte. Het gaat om maximaal acht cu's, terwijl dat bij vorige generaties er maximaal tien waren. Toch is de igpu van de nieuwe processors sneller, want de gpu-cores zijn een stuk hoger geklokt en AMD zegt ook andere optimalisaties te hebben doorgevoerd.

Wat ook opvalt is dat de Ryzen 4000H-processors zes of zeven cu's krijgen en dat de gpu lager is geklokt dan bij de 4000U-modellen, die tot maximaal acht cu's gaan. AMD zegt dit te doen omdat laptops met een H-processor meestal ook een losse videokaart krijgen. Bij die laptops is er dus de mogelijkheid om een gpu met meer rekenkracht te gebruiken. Laptops met 4000U-processors zullen in de meeste gevallen geen losse gpu hebben, dus daar is het belangrijk om het maximale uit de igpu te halen.

AMD geeft de Ryzen 4000H-processors een nieuwe functie genaamd SmartShift, om de energietoevoer tussen cpu en gpu te optimaliseren. Dat werkt alleen bij laptops die zowel een AMD-cpu als -gpu hebben. De functie zorgt ervoor dat de gpu bijvoorbeeld meer stroom krijgt als er een applicatie draait die veel grafische rekenkracht nodig heeft. De communicatie verloopt daarbij direct via de hardware, zonder tussenkomst van het besturingssysteem. Niet alle laptops zullen deze functie hebben; fabrikanten moeten de koeling, cpu en gpu er speciaal voor afstemmen. Waarschijnlijk zullen fabrikanten bij de specificaties melden of SmartShift aanwezig is. Volgens AMD zijn er nog geen plannen om dat bijvoorbeeld met een logo zichtbaar te maken.

Prestaties

Op papier zien de Ryzen 4000-processors er veelbelovend uit. AMD geeft een aantal eigen benchmarks vrij waarin de cpu's worden vergeleken met Intel-tegenhangers. Volgens AMD is de Ryzen 7 4800U in singlethreaded applicaties 4 procent sneller dan de Core i7-1065G7 en multithreaded is dat 90 procent. AMD vergelijkt zijn zuinige octacore met een Intel Ice Lake-processor met vier cores. Intel heeft in die serie van 10nm-processors geen modellen met meer cores, maar in de Comet Lake-serie heeft Intel wel een hexacore met een tdp van 15W. Het prestatieverschil met die cpu zal kleiner zijn bij inzet van alle cores.

AMD zet de Ryzen 7 4800H-octacore tegenover de Intel Core i7-9750H-hexacore. Intel heeft ook octacores in zijn 45W-serie voor laptops, maar die zijn erg duur. AMD zegt met zijn octacore te mikken op de prijs die Intel vraagt voor zijn hexacore. In Cinebench R20 is de Ryzen 7 4800H volgens AMD met alle cores actief 46 procent sneller dan de Core i7-9750H. Ook zou de laptop-cpu wat sneller zijn dan de Core i7-9700K-desktopprocessor. Dat is een octacore zonder HyperThreading.

Verder claimt AMD dat de Vega 8-gpu uit de Ryzen 7 4800U in 3DMark Time Spy 28 procent sneller is dan de Iris Plus-gpu uit de snelste Ice Lake-processor. Ook toont AMD benchmarks in games met 1080p-resolutie en low-settings. In sommige games is het verschil met de Intel-processor erg klein, maar er zijn ook grote verschillen te zien. In GTA V zou de Ryzen-processor 53fps halen tegenover 29fps voor de Intel-cpu. Waarschijnlijk is dat ook te danken aan de extra cpu-cores. GTA is een game die veel baat heeft bij extra processorkracht.

Onafhankelijke benchmarks zijn er nog niet. Op de CES staan wel diverse laptops met de nieuwe AMD-processors, maar dat gaat nog om vroege engineering samples. Het gaat nog een aantal maanden duren voordat de laptops met de nieuwe processors in de winkels verschijnen. Vanaf maart komen de eerste modellen uit in de Verenigde Staten. Asus geeft tegenover Tweakers aan dat de release in Europa ongeveer een maand later plaatsvindt.