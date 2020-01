Acer brengt 13,5"-Swift 3 met 3:2-scherm en 14"-variant met Ryzen 4000-chip uit

Acer voegt twee nieuwe laptops toe aan zijn Swift 3-serie. Het gaat hierbij om een kleiner 13,5"-model met Ice Lake-cpu's van Intel, en een 14"-variant met Ryzen 4000-chips van AMD. De Intel-variant komt in januari uit in de Benelux. Het AMD-model volgt in april.

De Swift 3 SF313 krijgt een 13,5"-scherm met resolutie van 2256x1504 pixels en een aspect ratio van 3:2. Het scherm kan 100 procent van de srgb-kleurruimte weergeven. De SF313 wordt daarbij, net als het 14"-model dat tijdens de IFA werd aangekondigd, geleverd met Ice Lake-processors van Intel. Daarnaast levert Acer tot 16GB ram, een nvme-ssd van 512GB en een onbekende Nvidia-gpu. Vermoedelijk is dit de MX250, die ook in de 14"-Swift 3 geleverd kan worden.

Acer Swift 3 SF313

De laptop voldoet aan Intels eisen voor Project Athena. Dit project kan gezien worden als de opvolger van de ultrabook. Laptops die aan de eisen van Project Athena voldoen moeten minimaal een accuduur van minimaal negen uur, minstens één Thunderbolt 3-aansluiting en ondersteuning voor wifi 6 hebben. De laptop beschikt daarnaast over een vingerafdrukscanner voor Windows Hello. De laptop is 15,95 millimeter dik en weegt 1,2 kilogram.

Daarnaast toont Acer de SF314-42, een Swift 3-laptop die een Ryzen 7 4700u-cpu bevat. De laptop wordt geleverd met een 14"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels. Ook deze laptop wordt geleverd met maximaal 16GB aan ddr4-geheugen en een 512GB-ssd. Ook deze laptop beschikt over wifi 6-ondersteuning door de aanwezigheid van een 802.11ax-modem. Het product heeft verder een vingerafdrukscanner, net als het Intel-model.

Acer Swift 3 SF314

Acer geeft verder geen details over de laptop, maar Windows Central en Hardware.info melden dat de SF314 wordt geleverd met een geïntegreerde Vega 7-gpu. De laptop weegt volgens Acer 1,2 kilogram en is 16,55 millimeter dik. Het Intel-model komt in januari uit in de Benelux en krijgt een adviesprijs van 799 euro. De AMD-laptop volgt in april met een adviesprijs van 699 euro.