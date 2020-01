Acer introduceert mobiel workstation met Ezel-scharnier en desktop met houtnerf

Acer heeft tijdens de CES aan nieuwe laptop en desktop aangekondigd die onder zijn ConceptD-merk vallen. De ConceptD 7 Ezel is voorzien van een opvallend scharnier, waarmee het scherm in vijf standen te zetten is. De ConceptD 700 is een desktopsysteem dat voorzien kan worden van een Intel Xeon-processor en Nvidia Quadro RTX 4000-videokaart.

ConceptD is Acers merk voor systemen voor creatieve gebruikers. Daar speelt de ConceptD 7 Ezel op in. De laptop heeft een scherm dat voorzien is van Gorilla Glass 6 waarop gebruikers met een bijgeleverde Wacom-stylus kunnen schrijven. Het 'ezel'-scharnier gebruikte Acer voor het eerst op de Aspire R7, uit 2013. Het scherm van de ConceptD 7 heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een maximale helderheid van 400cd/m². Het paneel is gekalibreerd op de Adobe rgb-kleurruimte en zou een ΔE-afwijking van minder dan 2 moeten hebben.

De hardware bestaat uit een Intel H-processor van de tiende generatie. Deze processor met een tdp van 45 watt heeft Intel nog niet officieel aangekondigd, maar dat zou volgens Acer binnenkort gebeuren. De vorige generatie Intel H-processors bestond uit cpu's met vier, zes en acht cores. Er is verder een Geforce RTX-gpu aanwezig, maximaal 32GB aan ddr4-geheugen en een ssd van maximaal 2TB groot. Acer komt ook met een ConceptD 7 Pro, die voorzien is van een Intel Xeon-processor en een Nvidia Quadro, in plaats van een Geforce-gpu. De ConceptD 7 Ezel is vanaf april beschikbaar in de Benelux vanaf 2500 euro, de Pro-versie kost minstens 3000 euro.

Naast de laptop met ezel-scharnier brengt Acer ook een desktop-workstation uit in de ConceptD-serie. De ConceptD 700 heeft een uiterlijk met houtnerfstructuur en zou 40dB(A) aan geluid produceren, al vermeldt Acer niet bij wat voor belasting dat is. Op de bovenkant van de behuizing zit een spoel om randapparatuur draadloos mee te laden. De ConceptD 700 is vanaf maart verkrijgbaar in de Benelux vanaf 2200 euro.