Acer gaat high-end pc's en monitoren onder ConceptD-merknaam uitbrengen

Acer heeft het nieuwe submerk ConceptD aangekondigd voor high-end producten die voor zogenoemde creators bedoeld zijn. De line-up bestaat uit desktops, laptops, monitoren en vr-brillen.

Volgens Acer moet het merk zich onderscheiden met krachtige processors en videokaarten en minimalistische ontwerpen en het bedrijf heeft als klanten onder andere ontwerpers, filmproducenten, engineers, architecten en ontwikkelaars op het oog.

Het bedrijf heeft bij zijn evenement in New York zes producten aangekondigd die onder de ConceptD-naam uitkomen. De ConceptD 900 is een desktopsysteem voor grafische professionals met twee Intel Xeon Gold 6148-processors en een Nvidia Quadro RTX 6000-kaart. Er zijn twaalf geheugensleuven voor maximaal 192GB ecc-geheugen en drie pci-e x8- en vier pci-e x16-interfaces. De startprijs voor de machine is 20.000 euro. De ConceptD 500 is met 2800 euro een stuk betaalbaarder, maar dit systeem moet het dan ook met een i9-9900K-processor, Quadro RTX 4000 en maximaal 32GB ddr4 doen.

De ConceptD 9, 7 en 5 zijn laptops met gekalibreerde 4k-ips-schermen. De ConceptD 9 is een model met 17,3"-touchscreen dat met lange scharnieren aan de body bevestigd is zodat deze gekanteld kan worden. Acer levert de laptop met een Wacom-stylus die 4096 drukniveaus ondersteunt. Acer voorziet de laptop van een mobiele Core i9 en de GeForce RTX 2080. De startprijs van de ConceptD 9 is 5000 euro.

De ConceptD 7 heeft een dikte van 17,9mm en weegt 2,1 kilogram. Deze laptop krijgt een Core i7 en een RTX 2080 Max-Q. Het 15,6"-scherm is net als dat van de ConceptD 9 'Pantone Validated' wat een goede kleurweegave moet garanderen. De ConceptD 7 is vanaf juli beschikbaar in de Benelux voor prijzen 2300 euro. De ConceptD 5 is met 16,9mm nog wat dunner en met 1,5 kilogram nog wat lichter. Deze laptop onderscheidt zich verder met zijn AMD Radeon Vega M GL-videokaart. De vanafprijs is 1700 euro vanaf zijn komst in juli.

De ConceptD CM7321K en CP7271K zijn monitoren met respectievelijk 32"- en 27"-beeldformaten en prijzen van 3200 euro en 2100 euro. De 32"-variant geeft 4k-beeld weer, heeft 1152 zones voor lokaal dimmen en ondersteunt DisplayHDR 1000. Het scherm kan 89,5 procent van de Rec.2020-kleurruimte weergeven.

Tenslotte kondigde Acer de ConceptD OJO aan. Dit is een Windows Mixed Reality-headset voor grafici. De resolutie van het scherm bedraagt 4320x2160 pixels en een geïntegreerde audiosysteem dat zich op de oren van de drager richt zodat geen speakers nodig zijn. Verder noemt Acer een combinatie met software om de optimale afstand tot de ogen van de gebruiker te bepalen. Veel details gaf Acer verder niet en zo is de prijs nog onbekend.