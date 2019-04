Acer kondigt Helios 700-laptop met uitschuifbaar toetsenbord en RTX 2080 aan

Acer heeft de Predator Helios 700 aangekondigd die de line-up van zijn gamelaptops moet aanvoeren. De laptop heeft een uitschuifbaar toetsenbord voor het blootleggen van de fans. Acer rust de laptop uit met GeForce RTX 2070- en 2080-kaarten.

Acer kondigde de Helios 700 aan tijdens een evenement in New York. De opvallendste eigenschap van de Predator Helios 700 is het toetsenbord dat naar voren te schuiven is, een principe dat Acer HyperDrift noemt. Daardoor ontstaat meer ruimte tussen het scherm en het toetsenbord en kan de polssteun schuin tegen de laptop komen te liggen. Ook zorgt dit ervoor dat twee AeroBlade 3D-fans aan de oppervlakte komen wat ten goede moet komen aan de koelcapaciteiten. Het koelsysteem bestaat verder uit vijf koperen heatpipes.

Het toetsenbord bevat standaard mechanische toetsen met lineaire schakelaars dus zonder duidelijk voelbare klik. Gebruikers kunnen deze omwisselen naar andere toetsen. Het toetsenbord biedt achtergrondverlichting.

Acer levert de Helios 700 met Intel-processors van de negende generatie, tot aan de Core i9. Intel maakte bij het Acer-evenement bekend dat het om processors gaat die het over enkele weken aankondigt. Waarschijnlijk gaat het om Intel Coffee Lake-H-processors waarvan Tweakers eind maart de specificaties publiceerde. De krachtigste Core i9 wordt de 9980HK met acht cores, kloksnelheid van 2,4GHz en boost naar 5GHz. De maximale hoeveelheid geheugen is 64GB ddr4.

De videokaarten waar varianten van de Helios 700 mee verschijnt zijn de RTX 2070 en de 2080 van Nvidia en Acer benadrukte dat het niet om Max-Q-varianten met verlaagde prestaties gaat en volgens het bedrijf zijn zowel de processor als de videokaart te overklokken.

Het scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 144Hz en ondersteunt Nvidia G-Sync om stotteren en tearing van het beeld te voorkomen. Het gaat om een 17,3"-ips-scherm met reactiesnelheid van 3ms en resolutie van 1920x1080 pixels. De laptop heeft verder een 5.1-audiosysteem

De Predator Helios 700-notebooks zijn vanaf juni verkrijgbaar in de Benelux voor adviesprijzen vanaf 2500 euro.

Acer kondigde ook nieuwe versies voor de Helios 300 aan. Het bedrijf levert deze voortaan met GeForce RTX 2070-, 2060- of nieuwe generaties GTX-kaarten, waarbij het in ieder geval bij de 2070 om het Max-Q-model gaat. Deze laptop komt in varianten met 15,6"- en 17,3"-scherm met 144Hz-ips-paneel en reactiesnelheid van 3ms en dunne schermranden. De processors kunnen Core i7's tot en met Core i9's zijn, gecombineerd met maximaal 32GB ddr4. Het toetsenbord van de Helios 300 is in vier verlichtingszones opgedeeld. De startprijs van de Helios 300 is 1600 euro bij zijn verschijning in mei.

Ook de Nitro-lijn van gaminglaptops heeft een update gehad en wel in de vorm van de Nitro 7. Deze 15,6"-laptop heeft een metalen behuizing met dikte van 19,9mm. Ook dit scherm heeft een 144Hz-paneel met reactietijd van 3ms. Acer levert de laptop met Nvidia-gpu's 'van de nieuwste generatie'. Het gaat hierbij waarschijnlijk niet om RTX-gpu's want Acer richt zich met de laptop op casual gamers. Er zijn twee m2-sleuven voor ssd's en de laptop kan tot 32GB ddr4 bevatten. De startprijs van de Nitro 7 is 1300 euro en hij verschijnt in juni.

De vernieuwde Nitro 5 verschijnt in een 15,6"- en een 17,3"-versie en die laatste heeft een ips-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels. Net als de Nitro 7 heeft hij dunne schermranden en komt hij met nieuwe Intel-processors en Nvidia-gpu's. Verder is er onder andere een Wi-Fi 5 2x2 mu-mimo-netwerkkaart aanwezig. De Nitro 5 is vanaf 1000 euro verkrijgbaar bij zijn verschijning in mei.