ConceptD en Predator Helios 700

Laptopfabrikant Acer heeft in de afgelopen jaren flinke veranderingen doorgemaakt. Het merk stond vroeger vooral bekend om zijn goedkope modellen, maar high-end producten krijgen steeds meer aandacht in het assortiment van de Taiwanese fabrikant. Bij gamers is Acer succesvol met zijn Predator- en Nitro-laptops. Dat zijn twee submerken die in het leven zijn geroepen om die doelgroep aan te spreken. Dat werkt, want geregeld schermt Acer met de hoge positie van de Nitro- of Predator-laptops in de Amazon-ranglijsten van bestverkochte gamelaptops.

Ook met zijn Chromebooks is Acer succesvol. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf er intussen dertien miljoen verkocht en was de fabrikant eind vorig jaar wereldwijd marktleider in het segment. Verder is Acer goed vertegenwoordigd in het segment voor dunne en lichte laptops, die voor zowel zakelijke gebruikers als consumenten interessant zijn.

Er is een categorie gebruikers die Acer naar eigen zeggen onderbelicht heeft gelaten: creatievelingen en ontwerpers. Het merk claimt dat vijftien procent van zijn game-pc's en -laptops wordt verkocht aan mensen die nooit gamen, maar wel een krachtige computer nodig hebben. Voor die doelgroep komt Acer nu met een nieuwe lijn producten onder een nieuwe naam: ConceptD.

Acer onthulde de ConceptD-productlijn tijdens zijn jaarlijkse presentatie in New York, waarbij Tweakers aanwezig was. Zoals ieder jaar toont de fabrikant hier zijn nieuwste modellen, die in de loop van het jaar zullen verschijnen. In dit artikel staan we uitgebreider stil bij de opvallendste introducties: de ConceptD-producten en de Predator Helios 700-gamelaptop met uitschuifbaar toetsenbord.