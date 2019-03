'Intel i7-9850H en 9750H zijn geen octacores maar hexacores met HyperThreading'

Intels komende Core i7-9850H en Core i7-9750H voor laptops hebben zes cores en kunnen aan twaalf threads werken. Daarmee is het aantal cores en threads gelijk aan de huidige i7's. Wel hebben ze meer L3-cache. Eerder leek het om octacores zonder HyperThreading te gaan.

Tweakers heeft de officiële specificaties ingezien van de negende generatie H-processors voor laptops, daaruit blijkt dat de i7's hexacores zijn. De details zijn aangeleverd door een bron die anoniem wil blijven en in het verleden ook juiste informatie over processors heeft gegeven.

De negende generatie Intel Core H-processors heeft net als de achtste generatie een tdp van 45 watt en fabrikanten kunnen dat ook configureren naar 35 watt. Het gaat in totaal om zes varianten: twee Core i9-, twee i7- en twee i5-processors. Sommige details van de processors waren al bekend, maar nu is er duidelijkheid over alle specificaties.

Vorige maand verscheen er een document van Intel online waarin de Core-processors van de negende generatie voor laptops stonden vermeld. Alleen de namen van de cpu's, de turbofrequentie en de cachegrootte stonden daarin genoemd. Omdat de i7-modellen een L3-cache van 12MB hebben, leek het aannemelijk dat het om octacores zou gaan. De vergelijkbare Core i7-modellen van de achtste generatie hebben 9MB L3-cache, ofwel 1,5MB per core. Intel heeft echter al eerder hexacores met 12MB L3-cache uitgebracht, zoals de i9-8950HK en de Xeon E-2168M en E-2176M. Dat zijn drie laptopprocessors van de achtste generatie.

Intel maakte vorige week bekend dat de Core H-processors van de negende generatie in het tweede kwartaal uitkomen. De fabrikant maakte nog niks bekend over de specificaties, maar zei wel dat er een nieuw Core i9-model komt. De Core i9-varianten zijn wel octacores, zoals uit eerdere informatie bleek.