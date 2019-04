Intel brengt Core i9-laptopprocessors met acht cores uit

Intel heeft zijn negende generatie van Core H-processors voor laptops aangekondigd. Voor het eerst zitten er octacores in de serie. Twee i9-modellen hebben acht cores, de i7's blijven varianten met zes cores en twaalf threads, maar krijgen meer L3-cache.

De Core i9-9980HK is het nieuwe topmodel in de Core H-serie van laptopprocessors met een tdp van 45W. Het gaat om een overklokbare chip, met een kloksnelheid van 2,4GHz en een turbosnelheid van maximaal 5GHz op één core. Met alle cores actief is de turbosnelheid 4,2GHz. Er komt ook een Core i9-9880H-variant, die is niet overklokbaar en heeft iets lagere kloksnelheden.

Verder brengt Intel nieuwe Core i7- en i5-modellen voor laptops uit. Net als de varianten van de achtste generatie, die vorig jaar op de markt kwamen, zijn dat hexa- en quadcores. De nieuwe i7-modellen hebben een L3-cache van 12MB, bij de varianten van de achtste generatie was dat 9MB. De L3-cache van de i5-varianten is met 8MB niet gewijzigd.

Fabrikanten zoals Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo en MSI kondigen dinsdag laptops aan met de nieuwe processors. Veel fabrikanten komen met ontwerpen waarin ook een GTX 1650 of GTX 1660 Ti in zit. Nvidia kondigde die videokaarten voor laptops ook op dinsdag aan. Veel nieuwe laptops krijgen ook ondersteuning voor de 802.11ax-standaard, ofwel Wi-Fi 6. Intel bracht begin maart een Wi-Fi 6-netwerkadapter uit.