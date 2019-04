MSI toont Gaming- en Prestige-laptops met Intel i9-processoren

MSI heeft nieuwe modellen getoond voor de Gaming- en Prestige-lijnen. De laptops krijgen een Intel Core i9-processor en videokaarten uit de Nvidia GeForce GTX 1600-serie. Over prijzen en beschikbaarheid in de Benelux maakt MSI niks bekend.

De MSI GP75 Leopard krijgt een Intel Core i7-processor mee en een GeForce RTX 2060-videokaart. Deze 17,3"-laptop heeft een full-hd ips-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. In de laptop is plaats voor een m2-ssd en een 2,5"-hdd. De grijze laptop komt ook in uitvoeringen met andere specificaties, MSI meldt nog niet wat voor specificaties dit zullen zijn. Het toetsenbord is van SteelSeries en heeft rgb-verlichting. De laptop is 397x268,5x29mm groot en weegt 2,6kg.

Er komen ook nieuwe modellen van de GF75 Thin en GF63 Thin. Deze laptops komen met een Intel Core i7-processor en een Nvidia GeForce GTX 1650-videokaart. Beide laptops hebben een full-hd ips-scherm, dat van de GF63 is 15,6" groot, de GF75 is 17,3" groot. Allebei de laptops hebben plek voor een m2-ssd en een 2,5"-hdd. De GF63 Thin is 359x254x21,7mm groot en weegt 1,86kg. De GF75 Thin is groter met 397x260x23mm en weegt 2,2kg. Ook hier geldt dat de laptops in uitvoeringen worden geleverd met andere specificaties, maar dat MSI nog niet meldt wat voor specificaties dat zullen zijn.

De P75 Creator en P65 Creator krijgen ook een upgrade. Deze laptops worden voorzien van een Intel Core i9-processor. Ook de grafische kracht krijgt een update, de laptops worden leverbaar met een Nvidia Geforce RTX 2070 Max-Q, een RTX 2060 of een GTX 1660Ti Max-Q. Van deze laptops worden ook andere uitvoeringen geleverd met andere, vooralsnog onbekende specificaties.

Bij het P65-model kunnen consumenten kiezen wat voor 15,6"-scherm ze willen, eentje met een full-hd- of 4k-resolutie. Bij de P75 gaat het om een 17,3"-scherm met een full-hd-resolutie. Beide laptops krijgen een ips-scherm. De P65 heeft plek voor twee m2-ssd's, in de P75 passen drie m2-ssd's. De grotere laptop is 396,1x259,5x18,95mm groot en weeg 2,2kg, de P65 is 257,7x247,7x17,9mm groot en weegt 1,9kg. MSI meldt tot slot dat de eerder aangekondigde MSI GS75 Stealth en GS65 Stealth ook met een Intel Core i9-processor worden geleverd.