Dunne gamelaptops met RTX-videokaart

Tijdens de CES bracht Nvidia nieuwe gpu's uit voor gamelaptops en al snel kregen we de mogelijkheid om twee gamelaptops met de nieuwe gpu's onder handen te nemen. Dat waren 'gewone' gamelaptops met een dikke videokaart, maar verder met een conventioneel ontwerp. In deze review kijken we juist naar de dunne gamelaptops die fabrikanten hebben gebouwd. De Triton 500 is in dichtgeklapte toestand bijvoorbeeld maar 2,3 centimeter dik, de GS75 2,1 centimeter en de Asus Zephyrus laptops zijn het dunste met 2 centimeter voor het 17,3"-model en 1,9 centimeter voor de 15,6"-GX531GX.

Ondanks die geringe dikte kunnen al die modellen worden voorzien van een RTX 2080 Max-Q-videokaart, die helaas niet in al onze testlaptops aanwezig was. Ook zonder identieke videokaarten kunnen we echter een goed idee krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de laptops. Dat doen we onder andere met een nieuwe duurtest voor warmte en geluid, en om het plaatje compleet te maken, kijken we natuurlijk naar dingen als bouwkwaliteit en upgradebaarheid.