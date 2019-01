Alienware voorziet dunne m15 en nieuwe m17 van mobiele RTX-kaarten

Dell kan de dunne Alienware m15-laptop vanaf januari voorzien van GeForce RTX-videokaarten en een 4k-scherm met hdr-ondersteuning. Daarnaast voegt de fabrikant het m17-model, met 17,3"-scherm, aan zijn reeks dunne laptops toe.

Alienware introduceerde de m15 in de herfst van 2018, maar geeft de hardware nu een update met nieuwe RTX-videokaarten van Nvidia. Aan de buitenkant is dan ook weinig veranderd; de behuizing is nog steeds 21mm dik en daarmee is de m15 de dunste Alienware-laptop die de Dell-dochter verkoopt. Aan de rechterkant van de behuizing is een extra usb-a-aansluiting toegevoegd en daarbij blijft het wat uiterlijke veranderingen betreft. De Thunderbolt 3- en hdmi 2.0-aansluiting waren op het eerdere model ook al aanwezig.

Alienware m15

De belangrijkste vernieuwing zit hem in de videokaarten, waarbij nu gekozen kan worden voor een RTX 2060, 2070 of 2080. In de laatste twee kaarten gaat het om lager geklokte Max-Q-uitvoeringen. De m15 kan ook optioneel voorzien worden van een 4k-scherm met hdr-400-certificering. De processoropties zijn ongewijzigd en daarbij is er de keuze tussen een quad- en een hexacore-cpu uit de Coffee Lake-generatie.

Het nieuwe 17"-model, de m17, heeft geen optie voor een hdr-scherm of een 144Hz-verversingsfrequentie, maar verder kan die laptop hetzelfde geconfigureerd worden als de m15. Het 17"-model heeft net als de m15 een behuizing die van een magnesiumlegering is gemaakt, en een toetsenbord met 1,4mm toetsentravel en rgb-achtergrondverlichting, verdeeld in vier zones. Het 17,3"-model weegt in de lichtste uitvoering 2,63 kilogram, bijna een halve kilogram meer dan de m15, die 2,16 kilogram weegt.

Alienware m17

Wat accu's betreft is er bij beide modellen de keuze uit een 60Wh en een 90Wh-exemplaar. Met de 90Wh-accu haalt de eenvoudigste uitvoering een accuduur van zeventien uur volgens Dell. Daarbij is de laptop wel de hele tijd idle en specificeert Dell niet bij welke schermhelderheid dat gemeten is. De fabrikant heeft nog niet bekendgemaakt welke configuraties van de m15 en m17 geleverd zullen worden in Nederland of BelgiŽ. In de Verenigde Staten zullen de laptops vanaf 29 januari verkrijgbaar zijn. De m15 zal vanaf $1580 kosten en de m17 kost op zijn minst $1650. Omgerekend en inclusief btw komt dat neer op 1675 en 1749 euro respectievelijk.