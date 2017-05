Door Julian Huijbregts, dinsdag 30 mei 2017 07:28, 4 reacties • Feedback

Nvidia heeft tijdens zijn keynote op de Computex de Max-Q-versies van de GTX 1070 en 1080 aangekondigd. Dat zijn aangepaste varianten met een lager verbruik, waardoor ze minder warmte genereren en in dunne laptops geplaatst kunnen worden.

Technische details over de Max-Q-versies heeft Nvidia nog niet gegeven. De gpu-maker zegt alleen dat de varianten zuiniger zijn door aanpassingen aan de chip, drivers en software. Over de prestaties ten opzichte van de reguliere 1080 en 1070 voor laptops geeft Nvidia geen duidelijkheid. In een eigen vergelijking toont de gpu-maker dat de 1080 Max-Q 1,7x sneller is dan de GTX 1060.

Tweakers heeft op de Computex al een MSI GS63VR Stealth Pro-laptop gezien die met een Max-Q-versie van de GTX 1070 is uitgerust. Een blik op de specificaties met GPU-Z leerde dat de gpu over 2048 cudacores beschikt en geklokt is op 1100MHz, met een boost naar 1266MHz. Daarmee heeft de Max-Q-versie hetzelfde aantal cores, maar een flink lagere kloksnelheid.

De reguliere GTX 1070 in laptops loopt op 1442MHz met een boost naar 1655MHz. Overigens is niet bekend of de kloksnelheden van de gpu in de MSI-laptop representatief zijn voor alle modellen. Mogelijk word per laptop de snelheid aangepast.

Volgens Nvidia zijn de nieuwe gpu's geschikt voor laptops van zo'n 18mm dun. Vanaf 27 juni zijn de laptops met de aangepaste gpu's te koop. Er komen modellen van Acer, Alienware, Asus, Gigabyte, HP, Lenovo en MSI.

Tijdens de presentatie toonde Nvidia een dunne Asus Republic of Gamers-laptop die met de Max-Q-versie van de GTX 1080 is uitgerust. Asus houdt later op dinsdag zijn RoG-persconferentie waar deze laptop aangekondigd zal worden.

De komst van de zuinigere varianten van de GTX 1080 en 1070 voor laptops is geen verrassing. Acer kondigde in april zijn Triton 700 gamelaptop aan. Officieel maakte de fabrikant niet bekend welke gpu daar in zit, maar dat bleek om een aangepaste versie van de GTX 1080 te gaan, die nog aangekondigd moest worden door Nvidia.

Asus RoG-gamelaptop met Max-Q-gpu