MSI heeft op de Computex-beurs verschillende nieuwe gamelaptops ge´ntroduceerd. De meest krachtige is de GT75VR, die twee GTX 1070-gpu's in sli ondersteunt. Daarnaast komt MSI met een dunne variant die is voorzien van een Nvidia Max Q-kaart.

Naast de mogelijkheid voor twee GTX 1070-exemplaren in sli, kan er bij de GT75VR ook gekozen worden voor een enkele GTX 1080- of 1070-gpu. Daarnaast heeft de gaminglaptop een overklokbare Core i7-7820HK-processor van Intel aan boord en beschikt het apparaat over een 17,3"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm ondersteunt weergave van hdr. Bij het toetsenbord gaat het om een rgb-variant met per toets instelbare backlights.

De dunne laptop staat bekend onder de aanduiding GS63VR Stealth Pro en heeft een dikte van 17,7mm en een gewicht van 1,9kg. Ondanks dat is het apparaat wel voorzien van een GTX 1070-gpu, waarbij het gaat om een Max-Q-model, die Nvidia op de beurs introduceerde. Volgens MSI moet de laptop bij belasting relatief stil blijven.

De laptop heeft verder een 15,6"-scherm aan boord. Daarbij gaat het om een 120Hz/3ms-tn-paneel met full-hd-resolutie dat eveneens in staat is tot hdr-weergave. Ook komt er een versie met fhd-ips-paneel met een verversingssnelheid van 60Hz en een variant met 4k-scherm.

Over de verdere specificaties zegt MSI nog niets en vermeldt alleen dat de laptop Hi-Res Audio kan weergeven. De laptop is eveneens in een 17,3"-uitvoering gepresenteerd, die de naam GS73VR draagt en ook een GTX 1070 aan boord heeft. De specificaties daarvan zijn nog niet bekend.

Ten slotte introduceert de fabrikant twee GE-laptops in de Raider-lijn, die aanvankelijk bekend stonden als Apache Pro. Het gaat om de GE63VR en de GE73VR met respectievelijk 15,6"- en 17"-scherm en een Intel Core i7-7700HQ-cpu. Ook hier is een GTX 1070-gpu aanwezig en de schermeigenschappen zijn eveneens gelijk aan de GS-modellen. Prijzen heeft MSI nog niet bekendgemaakt.