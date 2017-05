Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 13:38, 20 reacties • Feedback

MSI heeft een teaser online gezet voor de Vortex G25VR, een nieuwe, compacte desktop-pc die volgende week op de Computex wordt ge´ntroduceerd door het bedrijf. De fabrikant wil met het systeem vr- en 4k-gaming naar de woonkamer brengen.

De Vortex G25VR heeft een inhoud van 2,59 liter en een dikte van 4cm. Het systeem bevat twee ventilators en acht heatpipes om de hardware op temperatuur te houden. De bij de onthulling horende afbeelding toont een smal, rechtopstaand systeem met in het midden een rode lijn en aan de zijkant onder andere twee usb 3.0-poorten en audioconnectors. Het systeem is eenvoudig open te schroeven om bijvoorbeeld de harde schijf of ssd te verwisselen, meldt MSI op zijn Taiwanese site.

Specificaties geeft MSI verder nog niet, maar het bedrijf spreekt van gebruik voor smarthometoepassingen en ondersteuning voor vr- en 4k-gaming. In hoeverre de claim van 4k-gaming gerealiseerd kan worden, is niet duidelijk, maar voor vr-toepassingen is waarschijnlijk minimaal een GTX 1060 aanwezig, aangenomen dat MSI geen oudere kaart inbouwt die voldoet aan bijvoorbeeld de systeemeisen van Oculus.

Volgende week maakt MSI meer bekend over de Vortex G25VR. Dan vindt de Computex-elektronicabeurs in Taiwan plaats.