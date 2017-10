MSI komt met gamecontrollers voor Windows en Android

MSI heeft de Force GC30 en GC20 aangekondigd, twee gamecontrollers voor Windows en Android, met dezelfde lay-out als Xbox-controllers. De GC30 kan draadloos worden gebruikt, terwijl de GC20 alleen met een kabel werkt.

De lay-out van de twee controllers is gelijk; ze hebben twee analoge sticks, een d-pad, xyab-knoppen en zowel links als rechts twee triggers. De indeling van de knoppen is hetzelfde als bij Xbox-controllers. Volgens MSI zijn de controllers geschikt voor Windows, Android 'en populaire gamingconsoles', maar verdere details over de werking met consoles geeft MSI niet.

In de controllers zitten trilmotoren en MSI levert een metalen afdekkapje mee dat over de d-pad kan worden geplaatst als deze niet in gebruik is. Het is nog niet duidelijk welke techniek voor draadloze verbinding MSI gebruikt. Omdat het bedrijf het over Android-ondersteuning heeft, lijkt het voor de hand te liggen dat er in ieder geval bluetooth ingebouwd is.

MSI heeft de komst van de twee controllers via een e-mail aangekondigd. Daarin verwijst de fabrikant voor meer informatie naar productpagina's van de Force GC30 en de Force GC20, maar die staan op het moment van schrijven nog niet online. De controllers zouden in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt moeten komen. Wat ze gaan kosten is nog niet bekend.