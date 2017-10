Gratis wifi is beschikbaar in alle metrostations in Brussel

Alle metrostations in Brussel zijn aangesloten op het wifinetwerk wifi.brussels, meldt Pascal Smet, de minister van Mobiliteit & Openbare Werken van Brussel. Het netwerk dat na registratie gratis te gebruiken is, telt in de stad en omgeving nu zo'n 170 hotspots.

Begin dit jaar was het wifinetwerk op een kwart van de metrostations beschikbaar, sinds dinsdagochtend is het netwerk te benaderen op alle metrostations, meldt minister Pascal Smet. Het gratis wifinetwerk is onderdeel van een grote investering in de ontwikkeling van het openbaar vervoer, zegt de Minister. Tussen 2015 en 2025 wordt daar 5,2 miljard euro voor uitgetrokken en een investering in mobiel internet is daar een onderdeel van.

Het wifinetwerk, dat voor gebruikers zichtbaar is onder de naam wifi.brussels, wordt nog verder uitgebreid. In de stad moeten er meer hotspots komen en ook in de gemeenten van het Brusselse gewest moet het netwerk op grote schaal beschikbaar komen. Waar nu al hotspots beschikbaar zijn, is te zien op een kaart van de dienstverlener. Het netwerk wordt beheerd door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest.