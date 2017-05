Door Sander van Voorst, dinsdag 30 mei 2017 08:15, 83 reacties • Feedback

De Europese Commissie heeft samen met de Raad en het Europarlement een akkoord bereikt over de plannen rond het aanbieden van gratis wifihotspots en de financiering daarvan. Het project draagt de naam WIFI4EU.

In het akkoord is opgenomen dat er in totaal een bedrag van 120 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de realisatie van het project. Het is de bedoeling dat de hotspots in 6000 tot 8000 Europese gemeenten terechtkomen, bijvoorbeeld in openbare gebouwen en op pleinen. Dat gebeurt op plekken waar er nu nog geen openbare hotspots zijn. Gemeenten kunnen zich aanmelden en een verzoek voor financiering doen als het project eenmaal op poten is gezet.

Bij de aanmeldingsprocedure zou het om een 'niet-bureaucratisch proces' gaan, waarbij gemeenten een voucher krijgen om de nodige apparatuur aan te schaffen. Zij dragen wel zelf de kosten van het in stand houden van de hotspot, aldus de Commissie. Het is nog niet helemaal duidelijk waar het geld voor het project vandaan moet komen, volgens de Commissie wordt dat nog bepaald.

De WIFI4EU-plannen werden vorig jaar in september aangekondigd. Op hetzelfde moment maakte de Commissie de doelstellingen voor 5g bekend, waarvoor volledige dekking bereikt moet worden in 2025.