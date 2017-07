Italiaanse provider gaat vanaf volgend jaar 5g testen in San Marino

Provider TIM gaat vanaf volgend jaar testen met 5g in San Marino. Met een netwerk dat het hele ministaatje bedekt, wil de provider de diverse technieken en toepassingen van 5g uitproberen. In San Marino gelden minder strenge regels dan in ItaliŽ.

Om het 5g-netwerk mogelijk te maken gaat TIM in het komende jaar eerst het aantal zendmasten verdubbelen in het ministaatje met iets meer dan 30.000 inwoners, dat wordt omsloten door Italië. Onder de zendmasten bevinden zich veel small cells, kleine zendmasten die bijvoorbeeld aan lantaarnpalen hangen en op hoge frequentie werken om dekking in een klein gebied te bieden. Die werken in eerste instantie als reguliere 4g-masten.

Na een tussenstap waarbij TIM de zendmasten gebruikt voor 4x4 MiMo en 256-qam-modulatie krijgt het netwerk volgend jaar een upgrade naar 5g door het gebruik van veel hogere frequenties dan op 4g mogelijk is. Het is onbekend op welke frequenties TIM gaat experimenteren, maar veel 5g-experimenten werken bijvoorbeeld op 28GHz. Daarbij leunt het netwerk op beamtracking om de locatie van apparaten bij te houden en de straling precies naar het apparaat te sturen.

Omdat het ministaatje uit weinig meer dan een stad bestaat, is het geschikt voor het experimenteren met 5g. De nieuwe technologie leunt zwaar op hoge frequenties. Die hebben als voordeel dat veel hogere snelheden mogelijk zijn, maar het bereik is beperkt. San Marino gaat 5g waarschijnlijk onder meer gebruiken voor het bijhouden van posities van openbaar vervoer en het streamen van beelden voor toeristische virtualrealityset-ups.

Het experiment in San Marino staat niet alleen. Veel providers en netwerkbedrijven zijn bezig met 5g-tests op diverse plekken. In Nederland experimenteren netwerkbedrijven en overheidsorganisaties in het Groningse Loppersum voor onder meer agrarische toepassingen.

In tegenstelling tot vorige generaties mobiele netwerken, is 5g geen enkele techniek, maar gaat het om een lappendeken van technieken op verschillende frequenties. De hoge frequenties maken de gewenste hogere snelheden en lage latency mogelijk, terwijl het huidige 4g op de lagere frequenties blijft zorgen voor bereik binnenshuis en op het platteland, en nb-iot en LoRa verbindingen mogelijk maakt voor sensoren en andere low-powerapparaten.

