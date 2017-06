ESA en Europese ruimtebedrijven willen 5g via satellieten mogelijk maken

Het Europese ruimteagentschap ESA en zestien Europese ruimtebedrijven gaan samenwerken om zich sterk te maken voor 5g via satellieten. Satellieten moeten bereik mogelijk maken op plekken waar providers met masten geen 5g kunnen bieden.

Zo moeten gebruikers onder meer op bergtoppen en midden op zee een 5g-verbinding kunnen opzetten dankzij satellieten van de ESA en de zestien betrokken bedrijven. Het samenwerkingsverband heet 'Satellite for 5g'.

De bedoeling is om een frequentie voor gebruik van 5g vanaf satellieten in de 5g-standaard te krijgen. Eerdere voorstellen spraken over de hoge frequentie van 32GHz. Omdat 5g diverse technieken op veel verschillende frequenties zal ondersteunen, verwachten de ESA en de bedrijven dat het initiatief kans van slagen heeft. Mocht dat lukken en veel apparaten krijgen ondersteuning voor de satellietversie van 5g, dan wordt bereik via 'mobiel internet' op veel meer plekken mogelijk. Een obstakel is dat communicatie met behulp van satellieten veel duurder is dan met zendmasten, waardoor het niet altijd en overal inzetbaar zal zijn.

Als satellietcommunicatie onderdeel wordt van 5g, zou dat een opsteker zijn voor de ruimte-industrie. Communicatie via satellieten vindt al veel langer plaats, maar was nooit onderdeel van een standaard die gelijk is aan die van netwerken op aarde. Smartphones hebben ook geen dataverbinding met satellieten, al kunnen ze wel vrijwel altijd aan locatiebepaling doen via het Amerikaanse GPS en sommige toestellen met de Europese tegenhanger Galileo.

Bedrijven uit de telecomindustrie zijn momenteel bezig met het vaststellen van de eerste standaard voor 5g. De kans lijkt klein dat satellietcommunicatie daar in zit. De standaarden voor mobiele netwerken krijgen echter elke paar jaar nieuwe versies, waarin de 3GPP, de organisatie erachter, functies toevoegt.

