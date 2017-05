Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 17:15, 4 reacties • Feedback

Eurocommissaris Andrus Ansip zegt dat Europeanen het risico lopen later de beschikking te krijgen over 5g, omdat lidstaten 'ongerechtvaardige bezwaren' hebben tegen het samen bepalen van frequentiebeleid. Dat is nodig om 5g in heel Europa op dezelfde frequenties te laten werken.

Volgens Ansip zijn de lidstaten overeengekomen om de 700MHz-band voor 5g te gebruiken, maar daarnaast zijn er nog geen andere frequenties waar 5g in de hele EU gaat werken. Het is onbekend om welke bezwaren het gaat en van welke landen die komen. Nederland heeft bezwaar tegen de 3,5GHz-band, die belangrijk lijkt te worden bij 5g. Die mogen providers in ongeveer de helft van het land niet gebruiken. Dat is om interferentie te voorkomen met het satellietstation in Burum, dat de overheid gebruikt voor het afluisteren van satellietverkeer.

De weerstand van lidstaten om gezamenlijk frequenties aan te wijzen van 5g kan ertoe leiden dat Europeanen langer moeten wachten op 5g, zegt Ansip. Bovendien gaat Europa dan net als met 4g achterlopen op de rest van de wereld, terwijl het contintent volgens de Eurocommissaris juist een voorsprong zou kunnen pakken.

Providers gaan de komende jaren aan de slag met de ontwikkeling van 5g. Dat is naar alle waarschijnlijkheid een verzameling technieken voor zowel de lage frequenties als 700MHz als op hoge frequenties als 28GHz. Met 5g moeten zelfrijdende auto's en andere apparaten met lage latency met elkaar kunnen communiceren, terwijl het netwerk ook hogere snelheden mogelijk moet maken.

